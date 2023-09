It unrealistyske gebrek oan hûnen yn Starfield: Fans wolle har harige freonen

Starfield, it lêste hitspultsje fan Bethesda, hat lof en krityk opsmiten. Ien aspekt dat lykwols sels fans fan it spultsje ferbjusterjend fine is it ûntbrekken fan hûnen. Reddit-brûker u/Hbimajorv spruts har ûntefredenens út, en beweare dat it ûntbrekken fan hûnen it meast ûnrealistyske diel fan Starfield is.

Neffens in item beskriuwing yn it spul, guon rassen fan hûnen wurdt sein útstoarn. Dizze ferklearring hat fans laat om te spekulearjen dat alle katten en hûnen itselde lot hawwe moete. u/Hbimajorv beweart dat dit ûnrealistysk is, om't minsken altyd in soad dien hawwe om har húsdieren te beskermjen en te fersoargjen, sels yn drege omstannichheden.

Fans yn 'e opmerkingen iens mei u / Hbimajorv, en stelde dat it ûntbrekken fan húsdieren de ûnderdompeling foar har ferneatige. Se leauwe dat spilers de kâns hawwe moatten hawwe om hûnen fan útstjerren te rêden, sjoen de sterke bân tusken minsken en har fjouwer-legged maten.

Ynteressant, wylst it gebrek oan hûnen in wichtige soarch is, hawwe guon fans ek it ûntbrekken fan katten yn Starfield opmurken. Iere marketingmaterialen mei katten hawwe laat ta spekulaasjes dat se miskien folslein út it spultsje binne ôfsnien.

Ta beslút, it ûntbrekken fan hûnen yn Starfield is in punt fan striid ûnder fans. In protte beskôgje it ûnrealistysk, sjoen de bân tusken minsken en har húsdieren. Wylst it spultsje in ferklearring biedt foar har ôfwêzigens, falt it tekoart by it befredigjen fan 'e winsk fan fans om har harige freonen oan har kant te hawwen yn it firtuele universum.

boarnen: Reddit, Bethesda.