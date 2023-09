It Skill System yn Starfield begripe

Starfield, as in role-playing game (RPG), fertrout swier op statistiken en kâns. Hast elke aksje yn it spul, of it no bestriden, oertsjûging, crafting, of lock-picking is, wurdt regele troch in wiskundesysteem. Oars as eardere Bethesda-spultsjes, wêr't foarútgong yn in feardigens wie basearre op gewoan it útfieren fan assosjearre aksjes, fereasket Starfield dat spilers spesifike feardichheden keapje mei feardigenspunten om te ferbetterjen yn dy gebieten.

Yn 't earstoan is it begripen fan hoe't it feardigenssysteem wurket miskien net folslein dúdlik. Guon útdagings yn it spul fereaskje dat spilers bepaalde taken in bepaald oantal kearen útfiere, mar as de oerienkommende feardigens net is ûntskoattele, sil foarútgong nei dy útdaging net makke wurde. Dit kin liede ta it spinnen fan 'e tsjillen sûnder werklik foarút te gean yn in bepaald gebiet fan ekspertize.

By it meitsjen fan in nij karakter, spilers krije tagong ta trije feardichheden basearre op harren keazen biografyske eftergrûn. D'r binne ferskate eftergrûnen om út te kiezen, elk biedt in set feardigens dy't oerienkomme mei ferskate spielstilen. Feardigenspunten wurde elke kear fertsjinne as in spiler in nivo omheech komt en kinne brûkt wurde om de earste rang fan in feardigens te ûntsluten. Fierdere ynvestearring fan feardigenspunten ûntsluten ekstra rigen, elk mei in eigen útdaging dy't moat wurde foltôge om fierder te gean.

Elke feardigens yn Starfield kin ferbettere wurde troch fjouwer rigen, wêrby't elke rang it foltôgjen fan in spesifike útdaging fereasket. As de útdaging ienris foltôge is, kin in oar feardigenspunt wurde bestege om in nije rang te ûntsluten, de feardigens te ferbetterjen en in nije útdaging oan te bieden.

It Skills-menu yn it spul jout oan hokker feardichheden klear binne om op te rangearjen troch te glinsterjen. Hoewol it oan te rieden is om feardigens te kiezen dy't oerienkomme mei de bedoelde spielstyl, binne d'r ferskate feardigens dy't foardielich binne nettsjinsteande de bou. Guon feardichheden foarútgong troch mienskiplike aktiviteiten, lykas sjitten fijannen mei in spesifyk soarte fan wapen, wylst oaren fereaskje mear opsetlike aksjes, lykas slot-picking.

Essensjele feardigens yn Starfield

Oft krigen troch de eftergrûn fan it karakter of ûntskoattele mei feardigenspunten, d'r binne ferskate essensjele feardigens dy't spilers moatte beskôgje betiid te krijen. Dêr heart by:

Gewichtheffen: makket it mooglik om mear objekten te dragen; útdagings omfetsje it dragen fan in bepaald persintaazje fan 'e totale massa wylst jo rinne. Wellness: jout ekstra sûnens; útdagings befetsje it brûken fan genêzende items. Kommersje: makket it mooglik om te keapjen tsjin legere prizen en te ferkeapjen tsjin hegere prizen; útdagings befetsje it ferkeapjen fan in spesifyk oantal items. Persuasion: Fergruttet de kânsen fan in suksesfolle oertsjûging fan net-spielbere karakters (NPCs); útdagings befetsje slagje op oertsjûging taken. Scavenging: Fergruttet de kâns op it finen fan ferskate items yn 'e spielwrâld; útdagings befetsje plundering konteners. Ballistics of Lasers: Ferbettert skea mei spesifike ammunysjesoarten, of projektilen as laser-basearre wapens; útdagings befetsje killing fijannen mei de oerienkommende ammo type. Wapensertifikaasje: Kies út Pistol, Rifle, Shotgun, Heavy Weapons, of Sniper Certification om skea te fergrutsjen mei it selekteare wapentype; útdagings omfetsje it fermoardzjen fan in bepaald oantal fijannen mei it keazen type wapen. Medisinen: Fergruttet de effektiviteit fan genêzende items; útdagings befetsje mei help fan genêzing items wylst ferwûne. Surveying: Ferbetteret it zoomnivo op 'e scanner en makket it mooglik om objekten op gruttere ôfstân te skennen; útdagings omfetsje it scannen fan unike boarnen, floara en fauna. Boost Pack Training: Ferbettert de brânstof effisjinsje fan it jetpack; útdagings befetsje it brûken fan it boostpakket in bepaald oantal kearen yn 'e striid. Feiligens: Aktivearret hacking avansearre slûzen en fergruttet it oantal beskikbere auto-pogingen; útdagings befetsje picking in spesifyk oantal slûzen.

Dizze feardichheden omfetsje ferskate aktiviteiten dy't spilers wierskynlik sille meidwaan tidens gameplay, lykas fijannen fermoardzje en konteners plonderje. Guon feardichheden synergize mei elkoar, sadat spilers te foarútgong yn meardere feardichheden tagelyk. Bygelyks, fjochtsfeardigens fereaskje faaks it fermoardzjen fan fijannen, wat kin resultearje yn skea. Yn kombinaasje mei wellness- as medisinenfeardigens, dy't ferbetterje by genêzing, kinne spilers foarútgong fertsjinje yn meardere feardigens troch diel te nimmen oan gefjochten.

Oare feardichheden, lykas scavenging, gewichtheffen, en kommersje, komplementearje inoar. Troch te plonderjen, oerstallige materialen te dragen en se dan te ferkeapjen, kinne spilers tagelyk foarútgong meitsje yn meardere útdagings. Feardigens lykas stealth en lockpicking geane ek foarút by it spieljen, wêrtroch spilers feardigenspunten kinne fertsjinje by it stellen fan items.

Yn Starfield is der gjin nivo cap, hoewol't foarútgong fertraget op hegere nivo. Spilers kinne har feardichheden net respektearje, mar om't it mooglik is om elke feardigens te maksimalisearjen, hawwe spilers de frijheid om ferskate feardichheden út te probearjen sûnder soargen te meitsjen oer it meitsjen fan in permaninte kar. Mear feardigenspunten kinne wurde fertsjinne as it spultsje foarútgiet, wat kânsen biedt om ferskate spielstilen te ferkennen.

Boarnen: Gjin