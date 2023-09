Starfield: In gids foar it kiezen fan slûzen mei Digipicks

Bethesda hat in wichtige feroaring makke yn lockpicking-meganika foar har oankommende spultsje Starfield. Fuort binne de tradisjonele tumbler- en pinsloten dy't wy wend binne wurden yn har RPG's. Ynstee hawwe se fancy nije digilocks yntrodusearre. As jo ​​​​it lestich fine om oan te passen oan dizze nije metoade foar it ûntsluten fan doarren en it stellerij fan weardefolle items, meitsje jo gjin soargen. Wy hawwe in rappe gids om jo te helpen.

Hoe te kiezen Sloten

Yn Starfield omfettet lockpicking it ynfoegje fan kaaien yn sirkulêre slûzen mei in bepaald oantal gatten dy't jo moatte folje mei de juste kaai. Jo skerm toant de beskikbere toetsen oan 'e rjochterkant, elk mei in oar oantal pinnen. Oan 'e lofterkant sille jo it slot sels sjen, mei kompleksere slûzen mei mear ringen om troch te wurkjen yn ferliking mei ienfâldiger.

Om lockpicking makliker te meitsjen, wurdt it oanrikkemandearre om te fokusjen op it nivellerjen fan jo Feiligensfeardigens betiid yn it spultsje. Dit soarget derfoar dat slûzen yn blau markearre wurde as jo hoverje oer toetsen dy't se passe. Op dizze manier kinne jo maklik identifisearje hokker kaaien wurkje foar elk nivo fan 'e ringen yn it slot.

As jo ​​​​besykje in slot te kiezen, kinne jo kaaien fine dy't mar ien laach of nivo fan it slot passe, wylst oaren op meardere lagen kinne wurkje. Jo doel is om de kaaien te draaien en yn te foegjen om alle gatten te foljen en de lagen stadichoan te ferwiderjen.

Picking slûzen yn Starfield fereasket mear gedachte en planning yn ferliking mei de tradisjonele tumbler slûzen yn eardere Bethesda games. Brûk gjin toetsen dy't jo letter nedich binne, gewoan om't se passe by de laach wêrop jo op it stuit binne. It is it bêste om te begjinnen mei toetsen dy't mear pinnen hawwe, om't se faak mear spesifike opmaak hawwe. Toetsen mei minder pinnen hawwe in breder oanbod fan tapassing.

As jo ​​in saakkundich slot tsjinkomme, nim dan jo tiid om troch de beskikbere kaaien te fytsen en se yn posysje te draaien. Notysje hokker toetsen passe by elke laach foardat jo ynsette om se yn plak te sluten. As jo ​​in flater meitsje, kinne jo jo stappen troch de lagen weromhelje as jo spare digipicks hawwe. Lykwols, mei geduld en soarchfâldige oerweging, moatte jo de measte slûzen kinne ûntskoattelje sûnder de needsaak om werom te gean.

As lêste is in nuttige tip om skuorre te bewarjen. Foardat jo besykje in boarst op masternivo te kiezen as in doar dy't jo wirklik wolle iepenje, bewarje jo spultsje. Op dizze manier kinne jo opnij laden as jo ferkeard binne. Hoewol it liket as bedrog, yn 'e grutte romte kin gjinien jo cheat hearre.

Wêr te finen Digipicks

Digipicks kinne fûn wurde yn hiel Starfield. Se binne ferspraat yn bases en fijânske kampings en kinne ek krigen wurde troch it plonderjen fan deade fijânlike lichems. Derneist, as jo pickpocketingfeardigens hawwe, kinne jo digipicks krije fan libbene fijannen. Fierder biede leveransiers digipicks foar oankeap, typysk foar 35 credits. It is oan te rieden om in stock op digipicks sadat jo altyd hawwe in pear by de hân. Jo soene net in opsletten masterkiste djip yn in dungeon tsjinkomme wolle sûnder in middel om it te iepenjen.

