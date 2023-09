Nije Space RPG Starfield hat populêre karakter Sam Coe

Sam Coe, de biseksuele begelieder yn Bethesda's spacefaring RPG Starfield, is gau in favoryt wurden ûnder spilers. Portretearre troch stimakteur Elias Toufexis, Sam Coe stiet út mei syn grouwe cowboy-sfear en ûnderskiedende stim. Toufexis, bekend om syn rollen as Adam Jensen yn 'e Deus Ex-spultsjes en L'ak op Star Trek: Discovery, brocht syn kreative ynput oan 'e ûntwikkeling fan Sam Coe, wêrtroch hy in goed rûn en relatearre karakter waard. Nettsjinsteande it tsjinoerstelde fan guon konservative gamers, portrettearre Toufexis grutsk Sam Coe as biseksueel, en beklamme it belang fan ferskaat en fertsjintwurdiging yn spultsjes. De romantyske opsjes fan it karakter binne iepen foar spilers fan elk geslacht. Toufexis liet ek sjen dat hy Sam Coe fan it begjin ôf oanbidde, om't it karakter in protte oerienkomsten hie mei himsels.

Toufexis dielde ek syn gedachten oer de potensjele ynfloed fan AI yn 'e stimaktearjende yndustry. Hoewol hy leaut dat AI echte akteurs net folslein kin ferfange, erkent hy dat it bepaalde rollen en wurkmooglikheden kin ferwiderje. Mei syn ûnderskiedende stim en byldbepalende optredens lykas Sam Coe, fielt Toufexis dat grutte rollen wierskynlik feilich bliuwe sille tsjin AI-replikaasje. Hy beklammet lykwols it belang fan it beskermjen fan it bestean fan akteurs en it opstean tsjin it net autorisearre gebrûk fan har stimmen foar winst of promoasje. Oer it algemien bliuwt Toufexis optimistysk dat minsken de autentisiteit fan echte aktearjen fersus AI-genereare stimmen sille trochgean te wurdearjen en te sykjen.

Boarne: Artikel

**Definysjes:**

- RPG: Rolspieljen

- Begelieder karakter: In net-spiler karakter (NPC) dy't kin meidwaan de spiler as in begelieder en jout faak ekstra stipe as ferhaal yn in spultsje.

- Stimakteur: In performer dy't har stim lient oan karakters yn fideospultsjes, animaasjes en oare foarmen fan media.

- Biseksueel: oanlutsen ta sawol manlju as froulju.

- Backlash: Negative as fijannige reaksje.

- Fertsjintwurdiging: De ôfbylding of byld fan in ferskaat oanbod fan yndividuen of groepen yn media, lykas spultsjes, om ferskate identiteiten en ûnderfiningen te reflektearjen en op te nimmen.

