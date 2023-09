Offisjele Mod Support Komt nei Starfield yn 2024, Todd Howard befêstiget

Yn in resint ynterview mei Famitsu, Todd Howard, de direkteur en útfierend produsint by Bethesda Game Studios, die bliken dat offisjele mod-stipe, bekend as de Creation Kit, sil takom jier nei Starfield komme.

Mod-stipe hat in populêre funksje west yn resinte Bethesda-spultsjes, lykas Skyrim en Fallout 4, wêrtroch spilers maklik mods kinne oanmeitsje en ynstallearje op sawol PC- as konsoleferzjes fan 'e spultsjes. Details oer Starfield's mod-stipe wiene lykwols oant no ta min west.

Doe't er frege waard oer wat spilers koenen ferwachtsje fan mods yn Starfield, neamde Howard tafallich dat mod-stipe yn 2024 beskikber wêze soe, en stelde: "Wy hâlde der ek fan, dus wy sille it op in grutte manier dwaan."

Hoewol it ûndúdlik bliuwt wat "it op in grutte manier dwaan" krekt betsjut, suggerearret Howard's opmerking dat Bethesda ambisjeuze plannen hat foar mod-stipe yn Starfield. Yn eardere spultsjes liet mod-stipe spilers unike ûnderfiningen meitsje, fan draken feroarje yn Macho Man Randy Savage-monsters yn Skyrim oant it tafoegjen fan dialoochopsjes yn Fallout 4.

As fans gretig wachtsje op de offisjele mod-stipe foar Starfield, wurde mear details ferwachte yn 'e takomst te iepenbierjen. Yn 'e tuskentiid kinne spilers de kosmos ferkenne sûnder mods of kontrolearje de Starfield Strategy Guide foar assistinsje.

Boarne: Todd Howard ynterview mei Famitsu

