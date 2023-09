Hoe bûtenposten te bouwen yn Starfield: In hantlieding foar it sammeljen fan boarnen

It bouwen fan bûtenposten yn Starfield is in krúsjale monteur wêrmei spilers boarnen yn bulk sammelje kinne, dy't dan kinne wurde brûkt om items en upgrades te meitsjen tidens har aventoer. Yn Starfield hawwe spilers de frijheid om bûtenposten te meitsjen wêr't se wolle yn it universum, en nimme de basisboufunksje fan Fallout 4 nei it folgjende nivo. Hoewol it spultsje gjin lange tutorial leveret oer hoe't jo bûtenposten kinne bouwe, is it in ekstreem behelpsume monteur wêrmei spilers in grutte hoemannichte boarnen kinne krije sûnder har credits út te jaan.

Om te begjinnen mei it bouwen fan in bûtenpost yn Starfield, moatte spilers har scanner iepenje en de opsje "Outpost" selektearje. Dit sil in spoekôfbylding fan 'e bûtenpost werjaan, oanjout wêr't it kin wurde boud. De rjochter boppeste hoeke fan it skerm sil foarsjen in menu list de beskikbere middels yn 'e omkriten, en spilers moatte fan doel in sammelje safolle mooglik fan dizze middels (doel op syn minst fjouwer). As der in gaadlik plak fûn is, kin de foarpost pleatst wurde.

Nei it pleatsen fan de bûtenpost, sille spilers bouwmodus yngean. It is oan te rieden om te wikseljen nei in boppesicht fan it gebiet foar bettere sichtberens. Yn 'e boumodus sille spilers extractors, opslachienheden en stroomfoarsjenningen moatte konstruearje. Extractors moatte wurde pleatst op 'e ieren fan boarnen fûn op' e grûn, en spilers moatte fan doel in passe safolle mooglik yn in bepaald gebiet. Opslach-ienheden moatte wurde boud op basis fan it type boarnen dy't wurde wûn - fêst, floeiber of gas. Extractors moatte wurde ferbûn oan opslach ienheden, en dit kin dien wurde troch hoverje oer de extractor, selektearje "Create Output Link," en slepe de reade line nei de passende opslach container. As lêste binne enerzjyboarnen, lykas sinnearrays of oandreaune generators, nedich om de extractors te betsjinjen.

Wylst d'r gjin absolute "bêste" lokaasje is foar it bouwen fan bûtenposten yn Starfield, wurdt it oanrikkemandearre om meardere bûtenposten oer ferskate planeten te bouwen om de foardielen fan dizze monteur te maksimalisearjen. Foardat jo bûtenposten meitsje, moatte spilers planeten scannen om har beskikbere boarnen te bepalen. Planeten mei fiif of mear boarnen binne it wurdich te ûndersiikjen. Guon oanrikkemandearre planeten foar bûtenpost gebou befetsje Jemison, dat biedt wetter, chloor, lead, argon, en chlorosilanes; Kreet, dat biedt wetter, helium-3, izer, lead, argon, alkanen, sulver en neon; Zamka, dat biedt wetter, helium-3, koper, nikkel, izer, uranium, kobalt, en vanadium; en Maheo 2, dy't wetter, helium-3, koper, izer, lead, alkanen, tetrafluoride en ytterbium biedt - in seldsume en weardefolle boarne fûn op allinich 34 planeten en moannen yn it spul.

Oer it algemien is it bouwen fan bûtenposten yn Starfield in beleanjend en effisjint manier om boarnen te sammeljen en gameplay te ferbetterjen. Troch strategysk te selektearjen fan lokaasjes en goed te bouwen extractors, opslach ienheden, en macht foarrieden, spilers kinne soargje foar in fêst oanbod fan weardefolle boarnen yn har aventoer.

