Bethesda's Starfield ûntfangt mingde resinsjes op Steam

Bethesda's heul ferwachte romtespultsje, Starfield, waard op 6 septimber frijlitten, wat it ein markearde fan 'e 25-jier-lange droege tiid fan 'e ûntwikkelder foar nij yntellektueel eigendom. It spultsje hat wichtige buzz generearre ûnder fans en kritisy, mei in protte fergelike it mei Bethesda's eardere titels lykas Morrowind en Fallout 3.

Yn Starfield begjinne spilers har reis as in mynwurker dy't op in frjemd artefakt stroffelt, en in multydinsjonele syktocht oer ferskate fraksjes en romteskippen begjint. Hoewol it spultsje yn 'e romte is ynsteld en aliens en romteskippen hat, wiist Kotaku-skriuwer Zack Zwiezen derop dat it noch altyd de bekende Bethesda RPG-eleminten behâldt te sjen yn eardere titels.

Steam-resinsinten hawwe mingde mieningen dield oer Starfield. Guon priizgje de prachtige omjouwings fan it spultsje, fantastyske ûnderdompeling en ferhalen, en ferfolje de fantasy fan libjen yn in oar universum. Dizze positive resinsjes markearje it fermogen fan Starfield om spilers te ferfieren nei in nije en spannende ynstelling.

Net alle Steam-resinsinten diele dit sentimint lykwols. Guon bekritisearje it spultsje foar in ferhearlike laden skerm en wize út dat de bestriding meganika binne fergelykber mei eardere Bethesda games lykas Skyrim en Fallout 4. Dizze negative resinsjes beweare dat it spul net biede genôch ynnovaasje of ferbettering yn gameplay.

Oer it algemien hat Starfield in ferskaat oan feedback krigen oer Steam, mei guon priizgje it as in solide spultsje, wylst oaren it ûntbrekke yn ferliking mei Bethesda's eardere titels. Lykas by elke heul ferwachte release, binne mieningen subjektyf, en yndividuele gameplay-ûnderfiningen kinne ferskille.

boarnen:

- Kotaku

- Steam