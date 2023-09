Spotify yntroduseart personaliseare playlist 'Daylist' dy't oanpast oan jo stimmingen

Spotify bliuwt har kolleksje personaliseare playlists te ferbetterjen mei de yntroduksje fan har lêste funksje, daylist. Dizze hyltyd evoluearjende playlist is ûntworpen om de hiele dei oan te passen oan jo stimmingen, en biedt in unike harkûnderfining ôfstimd op elke brûker.

Meidwaan oan 'e rigen fan Discovery Weekly, On Repeat, en genremixen, is daylist in kontinu fernijde playlist dy't as doel hat om "elke ferzje fan jo" te foldwaan. De playlist wurdt meardere kearen deis bywurke, mei nije tracks en titels op basis fan jo histoaryske belutsenens by de Spotify-app.

As jo ​​​​bygelyks yn 'e moarntiid gewoanlik nei optimistyske en lokkige muzyk harkje, kin de deilist in playlist foarstelle mei de titel "pop banger moarns betiid." Njonken dizze eigensinnige ûndertitels kinne jo ferwachtsje nije spoaren te ûntdekken en in bywurke titel elke kear as de playlist ferfarsket.

Dizze nije funksje bout op Spotify's begryp fan muzykmetadata, wat de lansearring fan Niche Mixes earder dit jier mooglik makke. Niche Mixes lieten brûkers spesifike aktiviteiten, vibes of estetyk ynfiere om in oanpaste playlist yn ruil te ûntfangen. Mei daylist kombineart Spotify dizze "vibes" mei jo Spotify-gebrûksgegevens om in alles-yn-ien playlist te meitsjen dy't jo foarkar muzyk de hiele dei werjaan.

De playlist wurdt faak bywurke, mei de "niche-muzyk en mikrosjenres" dy't jo typysk streame yn spesifike tiden fan 'e dei en wike. Derneist passe de grafiken fan daylist har oan om de tiid fan 'e dei te reflektearjen, oergong fan in ljochte gielige tint yn' e moarn nei sinne-ûndergongskleuren yn 'e jûn en in donkerder swart foar lette nacht harkje.

Boppedat komt daylist mei in ynboude dielingsfunksje ûntworpen foar sosjale media. Brûkers kinne maklik in klearmakke skermôfbylding, personaliseare sticker, of oanpasbere sharecard diele om har deilist te werjaan oan freonen en folgers. De playlist kin ek wurde opslein yn 'e bibleteek fan' e brûker foar maklike tagong.

Daylist wurdt lansearre foar sawol fergese as Premium-brûkers yn Ingelsktalige merken, ynklusyf de FS, Kanada, it Feriene Keninkryk, Austraalje, Nij-Seelân en Ierlân. Spotify is fan plan de beskikberens út te wreidzjen nei mear brûkers wrâldwiid yn 'e kommende moannen.

Boarne:

- Spotify (gjin spesifike URL levere)