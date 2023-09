Spotify biedt fergees audioboek oan, harkje nei betelle abonnees

Neffens net neamde boarnen is Spotify fan plan om har betelle abonnees 20 oeren fergees harkjen fan audioboeken te leverjen yn in poging om syn oanwêzigens yn 'e audioboeksektor út te wreidzjen. De audioboekmerk wurdt foarsein signifikant te groeien, mei in projekteare wearde fan $39.1 miljard yn 2032 fergelike mei $4.2 miljard yn 2022, neffens in rapport fan Market.Us. Spotify kaam yn 2021 de audioboeksektor yn mei de oankeap fan digitale audioboekdistributeur Findaway.

Op it stuit biedt Spotify mear dan 350,000 boeken te keap oan har 200 miljoen plus abonnees, hoewol dizze audioboeken allinich kinne wurde kocht op 'e webside fan Spotify fanwegen in oanhâldend skeel mei Apple oer har App Store-belied en fergoedingen. Yn in besykjen om te konkurrearjen mei Amazon's dominante audioboektsjinst Audible, dy't farieart fan $7.99 oant $22.95 per moanne, wurket Spotify mei útjouwers om in fergese audioboekbondel direkt binnen har app foar in beheinde tiid te leverjen.

Nei it nijs fan Spotify's plannen ûnderfûnen de oandielen fan it bedriuw in 2.7% fermindering yn hannel. Yn 'e trije moannen dy't einigje op 30 juny, generearre Spotify lykwols 2.77 miljard euro (likernôch $ 2.97 miljard) oan ynkomsten, omheech fan $ 2.50 miljard yn deselde perioade ferline jier. Derneist krige Spotify 10 miljoen nije abonnees, lykas rapporteare troch CEO Daniel Ek.

Fierdere details binne net levere troch Spotify oer dizze kommende funksje.

Definysjes:

– Lústerboek: in opname fan in sprutsen boek, typysk yn de foarm fan in digitaal bestân of cd, dat troch in yndividu beharke wurde kin.

- Merkwearde: de totale wearde fan in merk, basearre op de priis fan 'e aktiva en tsjinsten dêryn.

Boarnen: The Wall Street Journal, Market.Us