Spotify hat in nije funksje yntrodusearre neamd "daylist" dy't personaliseare muzykoanbefellings biedt basearre op 'e tiid fan' e dei. Oars as eardere funksjes lykas Niche Mixes en AI DJ, is daylist in inkele playlist dy't de hiele dei wurdt bywurke om te passen by de gewoanten en foarkarren fan 'e harker.

It doel fan daylist is om te erkennen dat de muzykfoarkarren fan minsken ferskille kinne ôfhinklik fan de tiid fan 'e dei of de aktiviteit dêr't se mei dwaande binne. Spotify begrypt dat de muzyk dy't jo genietsje tidens jo moarns pendel miskien net itselde is as wêr't jo nei wolle harkje tidens in jûn wind-down.

"Daylist updates faak, en bringt de niche-muzyk en mikrosjenres byinoar dy't jo typysk streame op bepaalde tiden fan 'e dei en wike. Jo sille nije tracks krije by elke update, plus in nije titel dy't de stimming fan jo deilist bepaalt," ferklearre in Spotify-wurdfierder.

Om tagong te krijen ta deilist, kinne brûkers sykje nei "daylist" op Spotify en ûntdekke wat har spesifike dei en tiid ferriedt oer har harkgewoanten. De playlist sil muzyk befetsje dy't oerienkomt mei de foarkar fan 'e brûker yn dat bepaalde tiid fan' e dei. Spotify sil ek in titel leverje foar elke deilist dy't de stimming of it tema fange assosjearre mei de oanbefellende spoaren.

Bygelyks, as de muzyksmaak fan in brûker op moandeitemiddei nei "filmysk" en "wistlik" leanet, sil de deilist fan Spotify befolke wurde mei ferskes dy't oerienkomme mei dizze beskriuwing. De titel fan 'e deilist kin wêze "ferlangjende wistful moandeitemiddei." De playlist sil bestean út nije tracks lykas bekende ferskes basearre op de streamingskiednis fan it yndividu.

Spotify's yntroduksje fan daylist suggerearret dat it populêre streamingplatfoarm kontinu op syk is nei nije manieren om har brûkers te belûken en in personaliseare ûnderfining te leverjen. Troch playlists oan te passen op basis fan 'e tiid fan' e dei, hopet Spotify brûkers oan te moedigjen om mear tiid op it platfoarm te besteegjen en nije muzyk te ûntdekken dy't past by har feroarjende stimmingen en aktiviteiten.

Boarnen: Mashable