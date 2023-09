Spotify om fergese proefferzje foar audioboeken te starten foar abonnees

Spotify is nei alle gedachten fan plan in pilotprogramma yn te fieren dat in fergese proefboek foar audioboeken sil oanbiede foar har abonnees. Brûkers kinne oant 20 oeren harkjen ferwachtsje, wat gelyk is oan sawat twa harkboeken, per moanne. It programma sil titels omfetsje fan grutte Amerikaanske útjouwers.

Yn it ferline hat Spotify audioboeken oanbean fia in pay-per-download-model nei it oernimmen fan it audiobook-platfoarm Findaway. It proses easke brûkers lykwols om de audioboeken te keapjen fia in webbrowser om Apple's 30% kommisje foar oankeapen yn-app te foarkommen. It pilotprogramma, oan 'e oare kant, lit brûkers boeken direkt yn' e Spotify-app downloade.

De earste útrol fan it programma sil beheind wêze ta Ingelsktalige lannen, mei in breed oanbod fan beskikbere titels. It bliuwt ûndúdlik hoe't Spotify fan plan is om útjouwers te kompensearjen, mar der wurdt spekulearre dat se betelling kinne krije op basis fan harketiid fan brûkers.

Dit inisjatyf fan Spotify is rjochte op it útwreidzjen fan har tsjinsten bûten muzykstreaming en it generearjen fan ekstra ynkomstenstreamen, fergelykber mei har yngong yn 'e podcastmerk. It presintearret ek in útdaging foar Audible, dy't op it stuit de audioboekmerk domineart mei in oandiel fan 63.4% en sawat $ 1.8 miljard yn ferkeap yn 2022.

Fierder komt dizze beweging as Spotify besiket de wearde fan har abonneminten te ferbetterjen nei in resinte priisferheging. Neist it pilotprogramma foar audioboeken is it bedriuw begon te testen mei it pleatsen fan yn-app-teksten efter in Premium-betelmuorre.

Boarne: The Wall Street Journal