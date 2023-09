iPhone 15 Pro wurdt geroften om aksjeknop te hawwen ynstee fan mute-skeakel

Apple's oankommende flaggeskip-smartphone, de iPhone 15 Pro, wurdt ferwachte dat se in aksjeknop hawwe ynstee fan in mute-skeakel, neffens in lekke ôfbylding dy't just oeren foar it offisjele debút fan 'e tillefoan neist de iPhone 15 Pro Max op 'e lansearring fan Apple's 'Wonderlust' ferskynde. barren. De lekte ôfbylding, pleatst troch in bekende smartphone-saakmakker, toant in tredde knop boppe de folume rocker, ferfangt de tradisjonele mute-skeakel dy't Apple jierrenlang op syn iPhones hat te sjen.

Dit geroft komt oerien mei eardere rapporten dy't suggerearje dat de Pro-modellen fan 'e iPhone 15-opstelling sille wurde foarsjoen fan in aksjeknop, fergelykber mei de Apple Watch Ultra dy't ferline jier waard lansearre. Case maker Spigen hat skynber it bestean fan dizze nije knop befêstige troch in ôfbylding te dielen fan in smartphone-saak dy't it omfettet.

Dit is net de earste kear dat de Action-knop is lekt. Yn juny waarden ôfbyldings fan beskermjende gefallen foar de iPhone 15 Pro pleatst op Weibo, mei de tredde knop boppe de folumetoetsen. Hoewol Apple hat gjin offisjele oankundigingen makke oer dizze nije hardwarefunksje, boarnen jouwe oan dat de Aksje-knop programmeerber sil wêze, wêrtroch brûkers ferskate taken kinne útfiere, lykas fokusmodi wikselje, tagonklikensfunksjes aktivearje, de zaklamp brûke, of de kamera lansearje.

Mear details oer de aksjeknop en oare funksjes fan 'e iPhone 15 Pro sille wurde iepenbiere tidens Apple's 'Wonderlust'-lansearringsevenemint, dat fannacht begjint. Om bywurke te bliuwen oer it evenemint en de oankundigingen, kinne jo Gadgets 360 besykje.

boarnen:

– [Boarne 1]

– [Boarne 2]

– [Boarne 3]