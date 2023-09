Spesjalisearre Releases Nije Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Specialized hat de lêste ferzje fan har populêre Roubaix endurance road bike ûntbleate, neamd de Roubaix SL8. Dit nije model is te krijen yn ferskate spec-opsjes en is in opfolger fan 'e Tarmac SL8. Hoewol d'r gjin eardere Roubaix SL7 wie, woe Specialized har topflechtmodellen ûnder deselde namme bringe.

De Roubaix is ​​al hast twa desennia in steunpilaar yn 'e opstelling fan Specialized, mei syn koalstoffaserframe en ynnovative Futureshock suspension technology. It krige bekendheid doe't Peter Sagan it nei de oerwinning ried by Parys-Roubaix yn 2016. Spesjalisearre beweart dat de Roubaix SL8 de fluchste fyts is yn 'e kategory endurance road, mei optimisearre aerodynamika dy't fjouwer watt fan slepen eliminearje.

Om ferbettere aerodynamika te berikken, hat de Roubaix SL8 in nije gabelfoarm, feroare buisûntwerp, en sakke sitferbliuwen. Spesjalisearre hat ek it framegewicht mei 50 gram fermindere troch optimisaasje fan koalstoffaser. De frame mjitkunde bliuwt foar in grut part net feroare, útsein foar in 10mm ferheging fan hichte oan 'e foarkant om it nije Future Shock suspension systeem oan te passen.

Sprekend oer de Future Shock, de Roubaix SL8 yntrodusearret it gloednije Future Shock 3.0-platfoarm. Dit foarophingsysteem biedt 20 mm reis en 30 mm oanpassing fan stackhichte, en ferbetteret komfort en neilibjen. It komt yn trije spec-tiers en biedt fiif springtariven en ekstra pre-load washers foar oanpassing. De top-end 3.3-ienheid wurdt hydraulysk dampe foar in soepeler rit, wylst de 3.2-ienheden foarôf ynstelde kompresje hawwe foar maksimale glêdens. De 3.1 ienheden hawwe ferstelbere preload.

Om in lykwichtich ritgefoel te meitsjen, ûntwikkele Specialized syn Pavé-stoelpost en sakke stoelklemûntwerp, bekend as Aftershock-technology. De koalstofopstelling fan 'e stoelpost ferminderet ynfloeden en trillingen, wylst de machtoerdracht ferbetteret. Neffens Spesjalisearre leveret de Roubaix SL8 in 53% reduksje yn inisjele ynfloeden by it stjoer yn ferliking mei oare dykfytsen.

De Roubaix SL8 is te krijen yn sân modellen, mei de S-Works-ferzje mei in Sram Red AXS-groepset en Roval Terra CLX II-wielset. D'r is ek in S-Works frameset beskikber foar oanpaste builds. De rest fan 'e modellen komme yn meardere ferve-opsjes en hawwe in miks fan Shimano- en Sram-komponinten.

Oer it algemien fertsjintwurdiget de Spesjalisearre Roubaix SL8 in wichtige upgrade yn aerodynamika, ophingingstechnology en rydkomfort, wêrtroch it in ideale kar is foar hurdfytsers.

Definysjes:

- Endurance dykfyts: In soarte dykfyts ûntworpen foar ritten op lange ôfstân, dy't komfort en stabiliteit leveret.

- Futureshock suspension technology: In front suspension systeem dat skokken en trillingen absorbearret foar in soepeler rit.

- Carbon fiber layup: De regeling en oriïntaasje fan koalstoffaserblêden binnen in gearstald materiaal, dy't ynfloed hat op 'e totale sterkte en stivens fan it frame.

- Aerodynamika: De stúdzje fan hoe't lucht streamt om objekten, lykas in fyts, om slepen te ferminderjen en prestaasjes te ferbetterjen.

Boarnen: Spesjalisearre