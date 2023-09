SpaceX set rekord mei 62e lansearring fan it jier

SpaceX bliuwt rekords brekke doe't it har 62e missy fan it jier lansearre, in oare mylpeal foar it bedriuw. De missy, dy't in Falcon 9-raket brûkte, fûn plak yn NASA's Kennedy Space Center yn Florida. Dit bringt SpaceX's totale oantal lansearringen fan Falcon 9 of Falcon Heavy yn 'e ôfrûne 12 moannen op 83.

CEO Elon Musk kundige oan dat de startkadens yn 'e kommende moannen sil tanimme, mei as doel 10 Falcon-flechten per moanne oan 'e ein fan dit jier en 12 per moanne takom jier. SpaceX hat al 10 Falcon-lansearrings berikt yn in perioade fan 30 dagen, mei it doel om it de noarm te meitsjen foarút te gean.

SpaceX liedt net allinich de wrâld yn termen fan it oantal lansearringen, mar it is ek liedend yn 'e totale ladingsmassa dy't dit jier yn' e baan lansearre is. Yn 'e earste helte fan 2023 levere SpaceX sawat 447 metryske ton lading yn' e baan, goed foar sawat 80 prosint fan alle materiaal dat wrâldwiid yn 'e baan lansearre is.

It súkses fan SpaceX kin wurde taskreaun oan ferskate faktoaren, ynklusyf it wergebrûk fan boosters yn 'e earste etappe en loadloads. It bedriuw hat ek omslachtiden fermindere by har lansearplakken, mei't it lansearplak fan Florida in reduksje sjocht nei minder dan fjouwer dagen tusken misjes. It lansearplak fan 'e West Coast yn Kalifornje hat 18 Falcon 9-missys hosted, mar duorret langer om foar elke missy op te stellen fanwegen in âlder ûntwerp.

De tanimmende startkadens fan SpaceX hat ek laat ta feroaringen yn operaasjes by de Eastern Range fan 'e US Space Force. It berik hat de hegere fraach nei lansearring oandreaun troch SpaceX en hat syn operaasjes dienlik streamlined.

Mei SpaceX's ambisjeuze doelen foar de takomst, wurdt ferwachte dat it oan 'e foargrûn bliuwt fan romteferkenning en trochgean om grinzen yn' e sektor te drukken.

