Seedieren fine yn de hjoeddeiske krúswurdpuzel

De krúswurdpuzel fan hjoed, makke troch Ella Dershowitz, hat in tûk tema basearre op wetterbewenners. De revealer by 37-Across, "Aquatic denizen," tsjinnet as in fonetyske oanwizing foar de rûnte wurden yn 'e puzel. Dat binne lykwols net samar seedieren; it binne allegear skepsels waans nammen ûntdutsen wurde kinne troch de foarm fan de letter C fan boppen nei ûnderen te folgjen mei de rûnte letters. Guon foarbylden omfetsje seespons en see-egels. Nim jo tiid en sjoch hoefolle seedieren jo kinne identifisearje!

By it oplossen fan it krúswurdwurd kinne jo wat lestige oanwizings tsjinkomme. Bygelyks, 15A ferwiist nei de bêstferkeapjende Japanske manga- en anime-searje, NARUTO. 50A, IDIOM's, kinne in útdaging wêze foar oersetters, om't se fertrouwe op figurative of trochjûne ynterpretaasjes fan taal. Lykas, 16D's "Slanted columns?" ferwiist nei OP-EDS, dy't redaksje skew ynstee fan arsjitektoanysk. Derneist, 25D oanwizings LACES UP, dat is wat men docht om klear te reedriden, en 39D's EMPTY SET is in wiskundige groepearring sûnder eleminten.

Meitsje jo gjin soargen as jo wrakselje mei freedpuzels. Christina Iverson, in puzelredakteur, biedt de Easy Mode-nijsbrief oan, dy't in freed krúswurd mei mear tagonklike oanwizings direkt nei jo postfak stjoert. Op dizze manier kinne jo oefenje en stadichoan mear fertrouwen wurde yn it oplossen fan dizze dregere puzels. As jo ​​​​ynteressearre binne om jo eigen krúswurdwurd yn te tsjinjen by The New York Times, hawwe se in iepen yntsjinjensysteem wêrmei jo jo puzels online kinne yntsjinje.

Boarne: Ella Dershowitz's krúswurdpuzel en de New York Times Easy Mode-nijsbrief.