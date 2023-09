SoundCloud yntroduseart ûntdekkingsfeed fan TikTok-styl mei koarte klips en fertikaal rôljen

SoundCloud hat de lansearring oankundige fan in nije funksje dy't liket op it populêre sosjale mediaplatfoarm, TikTok. It muzykstreamingbedriuw rôlet in ûntdekkingsfeed út wêrmei brûkers fertikaal kinne rôlje en harkje nei koarte klips fan ferskes. Dizze funksje, dy't earst yn maart waard hifke, sil no beskikber wêze foar alle SoundCloud-brûkers op sawol iOS- as Android-apparaten.

De bywurke app lit brûkers harkje nei in 30-sekonde foarbyld fan in ferske om har te helpen beslute as se nei it folsleine spoar wolle harkje. Troch op de spielknop te tikken by it harkjen nei it foarbyld, kinne brûkers naadloos oergean nei de folsleine ferzje fan it ferske.

Om dizze 30-sekonden hichtepunten fan ferskes te sammeljen, benut SoundCloud de krêft fan Musiio's AI. SoundCloud kocht Musiio, in AI-startup, yn 2022 om har ûnderfining foar muzykûntdekking te ferbetterjen. De technology fan Musiio selekteart automatysk de bêste 30 sekonden fan elk ferske.

De nije ûntdekkingsfeed omfettet ek fluchtoetsknoppen foar handige playlist en bibleteekbehear. Brûkers kinne maklik ferskes tafoegje oan har playlists of bibleteken en like tracks om letter tagong te krijen ta se yn 'e seksje "Lided tracks".

Hoewol de nije ûntdekkingsfeed in wichtige oanfolling is, sille brûkers noch tagong hawwe ta de tradisjonele folgjende feed. Troch te navigearjen nei it ljepblêd "Folgje", kinne brûkers tracks besjen dy't publisearre binne troch de artysten dy't se folgje.

SoundCloud host op it stuit in wiidweidige katalogus fan mear dan 320 miljoen tracks fan 40 miljoen skeppers. Hoewol it bedriuw it krekte oantal aktive brûkers net iepenbiere hat, beweart it 130 miljoen ferloofde fans te hawwen basearre op in blogpost fan earder dit jier.

It bedriuw hat aktyf wurke oan inisjativen om artysten te stypjen by it befoarderjen fan har muzyk en it ferbinen mei fans. Yn maaie yntrodusearre SoundCloud in suite fan engagement-ark, ynklusyf analytics en funksjes foar direkte berjochten. Derneist hat it koartlyn in funksje testen neamd First Fans, dy't derfoar soarget dat nije spoaren in earste ympuls krije troch oan te rieden oan brûkers mei ferlykbere smaak.

SoundCloud's fan-oandreaune royalty-programma, dat waard lansearre yn 2021, omfettet no mear dan 500,000 artysten. Ynstee fan ynkomsten te fersprieden op basis fan algemiene streamingen, distribearret dit programma jild foar advertinsjes en abonneminten oan artysten op basis fan 'e brûkers fan' e artysten nei harkje.

Om profitabiliteit te berikken hat SoundCloud stappen nommen om har personiel te behearjen en boarnen effektyf te allocearjen. Yn maaie ûntslein it bedriuw 8% fan har personiel, nei in 20% reduksje yn it personielsbestân yn augustus fan it foarige jier.

