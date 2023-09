Marvel's Spider-Man 2 Limited-Edition PS5 Bundle: Wat jo witte moatte

Sony makket har klear foar de lansearring fan Marvel's Spider-Man 2 mei in spesjale edysje PlayStation 5-bondel. Priis op $ 600, dizze bondel omfettet in standert PS5-konsole en alle gewoane komponinten. Wat dizze bondel lykwols oansprekkend makket, binne de trije spesifike ekstra's opnommen: oanpaste faceplates, in digitale voucher foar it spultsje, en in unike DualSense-controller.

De oanpaste faceplates hawwe in read-en-swart ûntwerp dat it pak spegelet fan de haadpersoan fan it spultsje, Miles Morales. De front frontplaat hat in tekstuere finish, mei de krusing fan kleuren wat ferhege. It toant ek prominint in wyt Spider-Man-logo yn 'e rjochter ûnderkant. De efterste frontplaat is slank en swart, mei in wyt Spidey-logo oan 'e ûnderkant. Opmerklik binne de sydplaten útnimbere, krekt lykas op 'e standert PS5.

Neist de oanpaste frontplaten komt de bondel mei in oerienkommende DualSense-controller. Dizze kontrôler hat itselde read-en-swarte ûntwerp as de frontplaat, kompleet mei in wyt Spider-Man-logo op it touchpad. Hoewol de controller apart kin wurde kocht foar $ 80, is it in tafoege bonus om it yn 'e bondel te hawwen.

Ien fan 'e opfallende skaaimerken fan dizze bondel is it opnimmen fan in digitale download fan Marvel's Spider-Man 2. Dit spultsje sil aktivearre wurde by syn offisjele frijlitting op oktober 20. Dit foeget wichtige wearde ta oan 'e bondel, sjoen it feit dat spesjale edysje-konsoles west hawwe seldsum dizze konsole generaasje, wêrtroch't de beheinde edysje PS5 in winsklik sammelstikken.

De Marvel's Spider-Man 2 PS5-bondel mei beheinde edysje is no beskikber, mei it spultsje pland om eksklusyf te lansearjen foar PS5 op oktober 20. Mis jo kâns net om jo hannen te krijen op dit unike en heul sochte pakket.

