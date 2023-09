Oppo en Sony kundigje Partnership oan foar Dual-Layer Stacked Sony Sensors

Oppo en Sony's Lytia imaging sensor-merk binne koartlyn in strategysk partnerskip oangien om dual-layer steapele Sony-sensoren yn te fieren oan takomstige Oppo-flaggeskipapparaten. De gearwurking is fan doel "it folgjende tiidrek fan komputerfotografy te ûntsluten," neffens Oppo, hoewol gjin spesifike datum is oankundige foar de frijlitting fan it earste apparaat útrist mei dizze nije sensor.

Sony's ExmorT IMX 888 opsteapele CMOS-sensor, dy't 2-laach transistorpikseltechnology brûkt, makke syn debút earder dit jier yn 'e Xperia 1 V. Njonken dit hat Sony plannen om noch twa sensoren yn te fieren dy't it opsteapele CMOS-sensorûntwerp brûke - de IMX903 en IMX907.

It wichtichste foardiel fan it opsteapele CMOS-sensorûntwerp is de skieding fan transistors en fotodiodelagen. Dizze skieding soarget foar gruttere dioden, wat resulteart yn ferbettere ljochtfanging en bettere prestaasjes by leech ljocht. In oar BBK-merk, vivo, hat earder dizze simmer gearwurke mei Sony's Lytia-divyzje foar har oankommende flaggeskipsearje fan vivo X100, dy't ek oanpaste Sony steapele CMOS-sensors sille hawwe.

Dit partnerskip tusken Oppo en Sony's Lytia-merk betsjuttet it tanimmende belang fan komputerfotografy yn 'e smartphone-yndustry. Troch avansearre imaging-sensors op te nimmen, kinne smartphones har fotografy-mooglikheden signifikant ferbetterje, benammen yn útdaagjende ljochtomstannichheden.

As brûkers hieltyd mear fertrouwe op har smartphones as har primêre fotografy-apparaten, stribje bedriuwen lykas Oppo en Sony kontinu om de grinzen fan ôfbyldingstechnology te ferleegjen. Mei de lêste dual-layer steapele Sony-sensoren, is Oppo fan doel brûkers in noch útsûnderlike fotografy-ûnderfining te jaan op har takomstige flaggeskipapparaten.

boarnen:

-Oppo.com

- Sony's Lytia imaging sensor merk.