It Kia Digital Website Program biedt ferhege karren en fleksibiliteit foar Kia Retailers yn har sykjen nei sertifisearre providers. As diel fan dit programma kin Sokal, in liedende leveransier fan oplossings foar digitale marketing, in breed oanbod fan tsjinsten oanbiede oan Kia-hannelers, ynklusyf websiden en ferskate advertinsjeopsjes.

Ien fan 'e wichtichste foardielen fan it Kia Digital Website Program is de mooglikheid foar Kia Retailers om tagong te krijen ta sertifisearre providers dy't har kinne helpe mei har digitale oanwêzigens. Dit betsjut dat Kia-dealers kinne fertrouwe op oanbieders lykas Sokal dy't yngeand beoardiele binne en hawwe ûnderfining yn it meitsjen fan effektive websiden en it útfieren fan digitale marketingstrategyen.

Mei Sokal as sertifisearre provider kinne Kia-hannelers no websiden hawwe dy't oanpast binne oan har spesifike behoeften. Derneist kinne dealers fia it programma ferskate reklamekanalen ferkenne, lykas betelle sykjen, programmatyske werjefte, marketing op sosjale media, e-postmarketing en SEO, om har doelgroep effektiver te berikken.

Troch dizze reklame-opsjes te brûken, kinne Kia-dealers har online sichtberens ferbetterje, ferkear nei har websides ride en mear leads generearje. Dit draacht úteinlik by oan ferhege ferkeap en merkbewustwêzen foar Kia Retailers.

It Kia Digital Website Program is fan doel Kia Retailers te stypjen yn har ynspanningen om har oan te passen oan it evoluearjende digitale lânskip. Mei de klam fan it programma op it jaan fan kar en fleksibiliteit, hawwe dealers mear kontrôle oer har digitale marketingstrategyen en kinne de oanbieders en tsjinsten kieze dy't it bêste by har behoeften passe.

De mooglikheid om sertifisearre oanbieders lykas Sokal te selektearjen soarget derfoar dat Kia-dealers tagong krije ta digitale marketingoplossingen fan hege kwaliteit om har te helpen bloeie yn 'e hjoeddeistige kompetitive merk.

Definysjes:

- Kia Digital Website Program: In programma dat biedt Kia Retailers in oanbod fan digitale marketing tsjinsten, ynklusyf websiden en reklame opsjes.

– Sokal: In sertifisearre provider yn it Kia Digital Website Program, en biedt digitale marketingoplossingen foar Kia-dealers.

Boarne: (Gjin URL's opjûn)