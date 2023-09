Clubhouse feroaret yn in Audio Messaging-app

Clubhouse, de sosjale audio-app dy't populariteit krige tidens de COVID-19-pandemy, ûndergiet in rebranding, om't it har fokus ferpleatst nei in platfoarm foar audioberjochten te wurden. Yn earste ynstânsje lansearre as in útnoege-allinich iOS-app, wreide Clubhouse út nei Android yn 2021, mar belibbe in delgong yn gebrûk as de wrâld opnij iepene post-pandemy.

Yn april fan dit jier naam it bedriuw it drege beslút om 50 prosint fan har personiel te ûntslaan fanwegen feroarjende brûkersgewoanten. Mei-oprjochters Paul Davidson en Roshan Seth erkende dat it mear útdaagjend wurden wie foar brûkers om har freonen te finen en mei te dwaan oan lange petearen op it platfoarm. Mei de opkomst fan funksjes foar audiochatroom op oare sosjale media-apps lykas X's Spaces, waard it dúdlik dat Clubhouse moast evoluearje om relevant te bliuwen.

Om oan te passen oan it feroarjende lânskip hat Clubhouse in nije funksje yntrodusearre mei de namme "Chats", dy't allinich stimgroeppetearen biedt mei selekteare dielnimmers. Yn in blogpost beskreau it bedriuw Chats as in fúzje fan groepteksten en Instagram-ferhalen, wêr't minsken kinne ferbine fia stim en minder tiid besteegje oan typen. Dizze ferskowing nei audioberjochten sil brûkers de kâns jaan om stimchats te hawwen mei har freonen ynstee fan útstjoeren nei in live publyk.

Hoewol de transformaasje fan Clubhouse yn in app foar audioberjochten wurdt sjoen as in dappere beweging, hat it te krijen mei hurde konkurrinsje fan fêststelde platfoarms lykas Meta's WhatsApp en TikTok. De oprjochters erkenne de risiko's belutsen by dizze strategyske pivot en hoopje dat it op 'e lange termyn sil betelje.

Oer it algemien, wylst de live chatrooms fan Clubhouse noch beskikber sille wêze, wjerspegelet de fernijde fokus fan it platfoarm op audioberjochten syn ynset om oan te passen en relevant te bliuwen yn in rap feroarjend lânskip op sosjale media.

