AESOP Technology en SOAP Health wurkje gear om presys pasjintprofilen te meitsjen

Taiwaneeske medyske AI-opstart AESOP Technology hat gearwurke mei konversaasje- en generatyf AI-platfoarm SOAP Health om in nij platfoarm te ûntwikkeljen neamd Precision Patient Profiles. Dizze gearwurking fusearret de technologyen fan beide organisaasjes om dokters in mear wiidweidige werjefte fan pasjintynformaasje te bieden.

Precision Patient Profiles sille AESOP's masine learen en AI-ynskeakele gegevensanalyse-ark, DxPrime, kombinearje mei SOAP's medyske AI-assistint rjochte op pasjintopname. Troch it mingen fan gegevens fan medyske rekordsysteem foar need mei pasjinten rapporteare gegevens, is it platfoarm fan doel providers te helpen in better oersjoch te krijen fan har pasjinten. Dit wurdt op syn beurt ferwachte om it diagnoazeproses, ynkomsten en effisjinsje fan wurkflow te ferbetterjen.

Jeremiah Scholl, de mei-oprjochter en haadproduktoffisier fan AESOP Technology, spruts opwining út oer it joint venture, en sei: "Us dielde missy is om de krêft fan AI te benutten om de resultaten fan pasjinten en klinyske effisjinsje te ferbetterjen, en dit partnerskip is in gigantyske sprong om dy ynset nei te kommen."

Atlas Health en Myndshft Team Up to Automate foarôfgeande autorisaasjeprosessen

Wearde-basearre soarchbedriuw Myndshft en filantropysk help-automatisearringsbedriuw Atlas Health hawwe har krêften gearfoege yn in poging om pasjinten út marginalisearre mienskippen te helpen by tagong ta soarchoanbieders. It partnerskip sil har respektivelike foarôfgeande autorisaasje en automatisearringsoplossingen foar pasjintassistint kombinearje.

De gearwurking hat as doel om bestjoerlike barriêres binnen sûnenssystemen oan te pakken en workflows te ferbetterjen. Troch it brûken fan Myndshft's state-of-the-art technology foar foarôfgeande autorisaasje neist Atlas Health's filantropyske helpplatfoarm, kinne tagongs- en betelbere oplossings foar pasjinten op hege kosten medisinen fan ein oant ein wurde automatisearre.

Ethan Davidoff, CEO fan Atlas Health, markearre de fyzje efter it gearwurkingsferbân, en sei: "Us doel by Atlas Health hat altyd west om sa rap mooglik betelbere sûnenssoarch te krijen foar safolle pasjinten. Mei Myndshft's bêste-yn-klasse technology foar foarôfgeande autorisaasje kombineare mei ús filantropyske helpplatfoarm, sille wy tagongs- en betelbere oplossings foar pasjinten op hege kosten medisinen kinne automatisearje, end-to-end.

ProgenyHealth en Community Health Choice wurkje gear om frouljussûnenstsjinsten út te wreidzjen

Pennsylvania-basearre tech-ynskeakele opstarten fan frouljussûnenssoarch ProgenyHealth hat gearwurke mei Texas-basearre non-profit managed care organisaasje Community Health Choice om tsjinsten foar frouljussûnens yn Houston út te wreidzjen. Dizze gearwurking hat as doel it stypjen fan kream- en NICU-soarchbehear, lykas tsjinsten foar betellingsfersekering en validaasje.

ProgenyHealth sil stipe leverje foar behear fan kreamsaken, NICU-gebrûk en saakbehear, en tsjinsten foar betellingsfersekering en validaasje. Dizze tsjinsten sille wurde yntegrearre yn it Medicaid-rjochte Texas STAR-programma fan 'e fersekeringsplan-oanbieder, dat famyljes en bern mei leech ynkommen beslacht. Derneist sil de gearwurking it Texas CHIP Perinate Unborn-programma belûke, dat perinatale dekking biedt foar ûnberne bern fan swangere froulju dy't net yn oanmerking komme foar Medicaid.

Lisa Wright, CEO fan Community Health Choice, beklamme de positive ynfloed fan it partnerskip, en stelde: "Sûndere mienskippen binne sterkere mienskippen, en ús nije strategyske gearwurking mei ProgenyHealth hat in wichtige ynfloed op tûzenen fan ús planleden en oare bewenners."

Definysjes:

- AI: Artificial Intelligence, de simulaasje fan minsklike yntelliginsje yn masines.

- Masine learen: In subset fan AI wêrtroch systemen kinne leare en ferbetterje fan ûnderfining sûnder eksplisyt programmearre te wurden.

- Foarôfgeande autorisaasje: In proses dêr't soarchoanbieders goedkarring moatte krije fan in fersekerder foardat bepaalde medisinen, behannelingen of prosedueres yn oanmerking komme foar dekking.

- Medicaid: In sûnenssoarchprogramma yn 'e Feriene Steaten dat medyske dekking leveret oan yndividuen en famyljes mei leech ynkommen.

- NICU: Neonatale Intensive Care Unit, in spesjalisearre ienheid dy't yntinsive medyske soarch leveret foar pasgeborenen.

- Perinataal: ferwizend nei de tiid fuort foar en nei berte.

