Nije lekke renderings fan OnePlus 12 Lit opwurdearre kameramodule sjen

De heul ferwachte OnePlus 12-smartphone is pland foar frijlitting letter dit jier, en tech-entûsjasters wachtsje grif op syn ûntbleating. Wylst de offisjele lansearring noch moannen fuort is, hawwe ferskate lekkages en rapporten al glimpsen levere yn wat de OnePlus 12 yn winkel hat. Koartlyn is in set fan 5K-renderings fan 'e OnePlus 12 opdûkt, dy't it ûntwerp fan it apparaat yn detail toant.

Dizze útlekte renderings, dield troch MySmartPrice yn gearwurking mei OnLeaks, biede in wiidweidige werjefte fan sawol de foar- as efterkant fan 'e OnePlus 12. Ien opmerklik aspekt dat opfalt is de opwurdearre kameramodule. Wylst it algemiene ûntwerp oerienkomsten behâldt mei eardere lekken, binne d'r merkbere feroarings yn 'e kamera-opset. Oars as eardere renderings, hat dizze iteraasje gjin stielen plaat ûnder de kamerasensors. Derneist is de branding fan it ferneamde kamerabedriuw Hasselblad ferienfâldige ta in slanke 'H'-logo.

Neist dizze feroarings behâldt de OnePlus 12 syn kearnûntwerpeleminten, ynklusyf it bûgde display, punch-hole selfie-kamera, en sirkulêre kamera-module. De renderings ferbyldzje it apparaat yn swart mei in sânstien-like finish. Oare fertroude ûntwerpfunksjes lykas de warskôgingsschuif en de oan / út-knop kinne oan 'e rjochterkant fûn wurde, dy't oerienkomt mei OnePlus' hantekeningûntwerptaal. Oer it algemien hat de OnePlus 12 in opfallende oerienkomst mei syn foargonger, de OnePlus 11.

Wylst de ûntwerpdetails no dúdliker binne, binne tech-entûsjasters like nijsgjirrich nei de spesifikaasjes fan 'e OnePlus 12. Hjir is in glimp fan wat te ferwachtsjen: in 6.7-inch 2K AMOLED-display mei in 120Hz ferfarskingsfrekwinsje, in Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-prosessor, oant 16 GB RAM, en 256 GB UFS 4.0 opslach. De efterkamera-opstelling wurdt rûsd om te bestean út in 50MP Sony IMX9xx 1/1.4-inch sensor mei optyske ôfbyldingstabilisaasje, in 50MP ultra-brede lens, en in 64MP OmniVision OV64B periskooplens mei 3x optyske zoom. It apparaat wurdt ferwachte dat it in 5,400mAh-batterij sil ûndernimme en 100W bedrade opladen en 50W draadloze opladen stypje. Software-wiis sil de OnePlus 12 wierskynlik rinne op OxygenOS 14.0 basearre op Android 14.

Mei dizze útlekte renderings en ferwachte spesifikaasjes wurdt de OnePlus 12 foarme om in spannend flaggeskip-smartphone te wêzen dy't wis de oandacht sil fange fan tech-entûsjasters en smartphone-brûkers.

boarnen:

- MySmartPrice

- OnLeaks