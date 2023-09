MTV wurket gear mei Snapchat foar stimmen by Video Music Awards

MTV hat gearwurke mei Snapchat om brûkers te stimmen foar in kategory Video Music Awards fia Snapchat's Lenses-funksje. Troch Snap's Camera Kit te brûken, sil it ferdivedaasjebedriuw augmented reality (AR)-basearre ûnderfiningen yntegrearje yn 'e priisshow. Sadree't de trije finalisten binne selektearre foar de kategory bêste nije artyst, kinne brûkers in spesjale lens brûke makke troch Saucealitos om har stimmen út te bringen troch ien, twa of trije te sinjalearjen mei har fingers om in artyst te selektearjen. Hoewol it ûnwis bliuwt oft it oantal stimmen ûntfongen fia Snapchat in wichtige ynfloed sil hawwe op it definitive tal, sille se opnommen wurde yn 'e totale tellen.

Neist de stimfunksje hat MTV ek oankundige dat in AR Moonperson sil ferskine yn 'e POV VMA livestream mei fan-yntsjinne selfies. Earder brûkte it ferdivedaasjebedriuw in tradisjonele metoade om minsken selfies yn te stjoeren fia in formulier foarôfgeand oan it evenemint. Dit jier kinne brûkers ek in AR Moonperson-effekt besykje dat de Moonperson projektearret yn har eigen huzen. Troch in selfie te selektearjen fan har kamerarol, kinne se tsjûge wêze fan 'e Moonperson dy't omhinne driuwt mei har gesicht sichtber yn it fizier.

Snapchat, benammen populêr ûnder de leeftydsgroep 13 oant 24, is in ideaal platfoarm foar it doelpublyk fan MTV. Hoewol Snapchat de VMA's fan it foarige jier op har Ferhalen-side hat, markearret dizze gearwurking it earste offisjele partnerskip tusken Snapchat en MTV foar in priisútrikking. Snapchat hat earder gearwurke mei muzykfestivals, artysten op tours, en sporttoernoaien om AR-ûnderfiningen oan fans yn te fieren.

Snap, it memmebedriuw fan Snapchat, hat him hieltyd mear rjochte op merk- en AR-basearre kamera-oplossings om ynkomsten te riden. Yn maart lansearre it bedriuw AR Enterprise Services (ARES), en biedt ark lykas AR Try-On en 3D produkt besjen. Yn april yntrodusearre Snap it AR Mirrors-produkt ûnder ARES, wêrtroch merken har technology kinne yntegrearje yn fysike romten. Troch gearwurkingsferbannen mei Live Nation en muzykfestivals hat Snap har AR-ûnderfiningen útwreide om brûkers op ynnovative manieren te belûken.

