MTV wurket gear mei Snapchat om AR-ûnderfinings te yntegrearjen foar stimmen foar fideomuzykprizen

MTV hat de krêften gearfoege mei Snapchat om brûkers te stimmen foar in kategory by de kommende Video Music Awards (VMA's) mei Snapchat's AR-basearre linzen. Troch Snap's Camera Kit te brûken, is MTV fan doel augmented reality (AR) ûnderfiningen op te nimmen yn 'e priisshow.

Sadree't de trije finalisten foar de kategory Best New Artist binne bepaald, sille Snapchat-brûkers de kâns hawwe om har stimmen út te bringen mei in spesjale lens makke troch Saucealitos. Troch har kar te sinjalearjen mei ien, twa of trije fingers, kinne brûkers de artyst selektearje wêrop se stimme wolle. Hoewol it ûnwis bliuwt hoefolle fan in ynfloed de Snapchat-stimming sil hawwe op it definitive tal, telt elke stim.

Tidens de VMA-livestream is MTV fan plan om in AR Moonperson te werjaan, mei fan-ynstjoerde selfies, yn it heule evenemint. As nostalgyske touch frege MTV minsken om har selfies fan tefoaren yn te tsjinjen mei in tradisjonele foarm.

Om de sjoggers fierder te belûken, kinne partikulieren it AR Moonperson-effekt ûnderfine, it projektearje yn har eigen huzen. Troch in selfie te selektearjen fan har kamerarol, kinne se tsjûge wêze fan de driuwende Moonperson mei har eigen gesicht sichtber yn it fizier.

Snapchat-brûkers kinne tagong krije ta dizze AR-ûnderfiningen fanôf 11 oere ET op 12 septimber, ferskate oeren foardat de VMA begjint om 8 oere ET.

Wylst de eardere VMA's fan MTV 40.1 miljoen ynteraksjes opnomd hawwe oer populêre sosjale mediaplatfoarms lykas Facebook, Instagram, Twitter en YouTube, wie Snapchat ôfwêzich op 'e list. MTV erkende lykwols dat Snapchat goed geskikt is foar har doelgroep fan 13- oant 24-jierrigen.

Dizze gearwurking mei MTV markeart de offisjele yngong fan Snapchat yn 'e romte foar priisshows mei syn Camera Kit. Earder hie Snap gearwurke mei ferskate muzykfestivals, artysten op toernee, en sporttoernoaien om AR-ûnderfiningen oan fans yn te fieren. It fuotbalteam fan LA Rams brûkte bygelyks de technology fan Snapchat yn it stadion om fans op it grutte skerm te sjen.

De klam fan Snap op merk- en AR-basearre kamera-oplossings is hieltyd evidenter wurden. Neist it gearwurkjen mei muzykfestivals, hat it bedriuw AR Enterprise Services (ARES) lansearre dy't ark oanbiede lykas AR Try-On en 3D produkt besjen. Snap yntrodusearre ek AR Mirrors, wêrtroch merken har technology yn fysike romten kinne yntegrearje.

