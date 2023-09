Starfield Guide: Hoe kinne jo de Wakizashi Katana fine en behearskje

Starfield biedt in ferskaat oan wapens foar spilers om har karakters en spielstilen oan te passen. Ien fan 'e opfallende wapens is de Wakizashi, in katana wêrmei spilers kinne meidwaan oan tichtby gefjochten. Mei de juste feardigens kin de Wakizashi massive skea oanmeitsje en unike foardielen leverje lykas bloedende effekten en ferhege skea tsjin minsken.

Om de Wakizashi yn Starfield te finen, moatte spilers reizgje nei de ljochtsjende stêd Neon op Volii Alpha, leit yn it Volii-stjersysteem. De stêd is súdeastlik fan it begjinpunt lokaasje, Alpha Centauri galaxy, en kin tagong wurde nei it foltôgjen fan in pear wichtichste speurtochten. Ien kear yn Neon moatte spilers nei it Ebbside-distrikt tichtby it Volii Hotel gean.

Hjir sille spilers Frankie's Grab + Go fine, in winkel mei in geheime yngong nei it skûlplak fan it Seokguh Syndicate. De maklikste manier om yn te gean is troch de winkeleigner, Franchesca Moore, te oertsjûgjen de doar foar jo te iepenjen. As alternatyf, spilers kinne pickpocket har keycard. Ien kear yn 'e skûlplak moatte spilers it gebou ferkenne oant se in giele wapenkoffer op in tafel fine. Binnen de saak is de Syndicate Enforcer, in epyske Wakizashi.

In oare manier om de Wakizashi te krijen omfettet meidwaan oan 'e Strikers, in rivalisearjende binde fan it Seokguh Syndicate. As spilers foarútgong troch de kant-narrative wêrby't de Strikers, se sille úteinlik hawwe in kâns om te keapjen in mienskiplike Wakizashi út de wapenhannel Hatchet.

Om de krêft fan 'e Wakizashi folslein te maksimalisearjen, moatte spilers har rjochtsje op it opwurdearjen fan spesifike karakterattributen. Yn 'e Combat Tree kinne feardichheden lykas Crippling en Dueling skea útfier en oerlibjen ferheegje. Yn 'e Physical Tree ferbetterje feardigens lykas Martial Arts en Rejuvenation krityske hitkânsen en regenerearje sûnens.

Mei dizze feardichheden, spilers kinne wurde unstoppable cyber ronin, snije troch fijannen mei gemak. De hege skea-útfier fan Wakizashi lit spilers fijannen fluch ôfnimme, wêrtroch it in formidabel wapen is tsjin sawol minsken as skepsels. Bazen kinne lykwols mear ynspanning fereaskje fanwegen har ferhege sûnens en wjerstân.

Oer it algemien is de Wakizashi katana in krêftich wapen yn Starfield dat kin wurde krigen fia spesifike lokaasjes en quests. Mei de juste feardigens en upgrades kinne spilers deadlike melee-striders wurde en genietsje fan 'e befredigjende ûnderfining fan it wikseljen fan in katana yn in futuristyske setting.

