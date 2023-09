De Monetêre Autoriteit fan Singapore jout lisinsje oan AsiaNext, in Digital Asset Exchange

De Monetêre Autoriteit fan Singapore (MAS) hat in lisinsje takend oan AsiaNext, in joint venture foar digitale asset-útwikseling foarme troch Switserske SIX Group. AsiaNext hat de status krigen fan in erkende merkoperator (RMO), wêrtroch it in organisearre merk kin operearje foar weardepapieren en kollektive ynvestearringsregelingen. Derneist krige it bedriuw in prinsipe goedkarring foar in lisinsje foar Capital Markets Services (CMS) yn juny.

AsiaNext CEO, Chong Kok Kee, beskôget dizze erkenning troch MAS as in positive ûntwikkeling foar de yndustry. Hy is fan betinken dat ferantwurde bedriuwen no kinne wurkje oan it realisearjen fan mainstream oannimmen fan digitale aktiva binnen in feilich ekosysteem.

Oprjochte yn 2021, AsiaNext is in joint venture tusken SIX Group en SBI Digital Asset Holdings, in dochterûndernimming fan it Tokio-basearre finansjeel bedriuw, SBI Group. Dizze digitale asset-útwikseling is spesifyk rjochte op ynstitúsjonele kliïnten en hat as doel tsjinsten te leverjen oan banken, famyljekantoaren, assetmanagers, broker-dealers, prime brokers, hagefûnsen en merkmakkers. Mei de RMO- en CMS-lisinsjes sil AsiaNext yntegreare listings-, hannels- en post-trade tsjinsten foar digitale aktiva oanbiede.

It beslút om it haadkantoar fan AsiaNext yn Singapore te fêstigjen komt út 'e geunstige regeljouwingsomjouwing fan it lân foar fintech-bedriuwen. Singapore's ynset foar it stimulearjen fan ynnovaasje en har erkenning as in wrâldwide hannelssintrum foar digitale aktiva wiene krúsjale faktoaren yn it beslút fan SBI Digital Asset Holdings 'CEO, Fernando Luis Vázquez Cao.

Dizze lêste lisinsje ferliend troch MAS oan AsiaNext toant de oanhâldende stipe fan Singapore foar de ûntwikkeling en groei fan 'e sektor foar digitale asset. It positionearret Singapore as in oantreklike bestimming foar fintech-bedriuwen dy't sykje om te operearjen yn in regulearre en foarútstribjende omjouwing.

Definysjes:

- Monetary Authority of Singapore (MAS): Singapore's sintrale bank en finansjele regeljouwingsautoriteit.

- Erkende Market Operator (RMO): In lisinsje ferliend troch de MAS foar it operearjen fan in organisearre merk foar weardepapieren en kollektive ynvestearringsregelingen.

- Lisinsje foar Capital Markets Services (CMS): In lisinsje ferliend troch de MAS om ferskate regulearre aktiviteiten te leverjen yn ferbân mei hannel yn weardepapieren en derivaten.

Boarnen: MAS, AsiaNext CEO Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao.