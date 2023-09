Nintendo dielt fideoberjocht fan Former Voice of Mario and Creator

Nintendo hat in fideoberjocht frijlitten mei Charles Martinet, de eardere stim fan Mario, en Shigeru Miyamoto, de skepper fan Mario. Hoewol it berjocht gjin nije ynformaasje leveret oer de stimakteur foar de byldbepalende loodgieter of de details fan 'e rol fan Martinet as de Mario Ambassador, toant it Martinet's entûsjasme en passy foar sawol de fans as syn nije posysje.

Yn it fideoberjocht sprekt Miyamoto tankberens út oan Martinet foar syn wurk en belutsenens by de searje, en erkent har lange reis tegearre sûnt Martinet syn earste stimrol yn Super Mario 64. Ynteressant lit Miyamoto sjen dat Martinet him "Papa" neamde doe't se soene moetsje.

Wylst de nije rol fan Martinet net bekendmakke bliuwt, suggerearret hy om wrâldwiid te reizgjen om fans te moetsjen. Dit hâldt yn dat hy wierskynlik yn 'e foargeande takomst op konvinsjes sil ferskine.

Wat de nije stim fan Mario, Luigi, Wario en Waluigi oanbelanget, sille fans wachtsje moatte oant de frijlitting fan Super Mario Bros. Wonder yn oktober om út te finen.

Boarnen: Nintendo