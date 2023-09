Yn in ferrassende turn fan eveneminten sil de legindaryske stimakteur Charles Martinet Mario net langer yn takomstige Nintendo-spultsjes ôfbyldzje. Ynstee sil hy de rol fan in "Mario Ambassador" oernimme. Dizze oankundiging liet fans yn 'e war en nijsgjirrich oer wat dizze nije posysje ynhâldt en wêrom Martinet net langer de leafste Italjaansk-Amerikaanske loodgieter útsprekt.

Om dizze fragen oan te pakken, hawwe Nintendo en Martinet in leuke fideo frijlitten wêryn se har ferline tegearre en har freonskip besprekke. Wylst de fideo persoanlike anekdoates en oantinkens omfettet, besiket it ek ljocht te werpen op 'e rol fan in "Mario Ambassador." De ferklearring bliuwt lykwols ûndúdlik.

Yn 'e fideo priizget spieldirekteur Shigeru Miyamoto Martinet foar syn tawijing om freugde te fersprieden en glimkes op' e gesichten fan minsken te setten troch syn portret fan Mario. Miyamoto stelt dat Martinet sil trochgean mei de wrâld reizgje, fans moetsje, en de bekende stimmen útfiere by eveneminten, autografen tekenje en mei de mienskip yngean. Dochs slagget de fideo net te iepenbierjen wa't Mario sil stimme yn takomstige spultsjes of wêrom Martinet nei hast 30 jier net mear yn 'e rol is.

Hoewol de spesifikaasjes fan Martinet's nije rol as "Mario Ambassador" ûndúdlik bliuwe, is it dúdlik dat Nintendo syn byldbepalende byld fan it karakter wurdearret. It bedriuw wol de magy behâlde dy't Martinet oan 'e rol bringt, sels as hy net wurdt cast yn takomstige Mario-spultsjes.

As fans gretig wachtsje op de frijlitting fan Super Mario Bros. Wonder op oktober 20, freegje se har ôf wa't no Mario sil stimme en wat dit betsjut foar de takomst fan 'e franchise. Oktober sil in moanne wêze fan sawol nostalgy as reinventing foar Mario-fans, om't it spultsje in nije gameplay-rjochting nimt mei in nije stimakteur dy't it paad liedt.

boarnen:

- "Net iens Charles Martinet wit wat in 'Mario-ambassadeur' is" - OffEnglish

- "Longtime Mario Voice Actor Charles Martinet 'Stepping Back' From Role" - Boarne net opjûn