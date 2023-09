Microsoft kundiget Copilot Copyright Commitment oan om brûkerssoarch oan te pakken

Microsoft hat in wichtige stap nommen om soargen oan te pakken yn ferbân mei mooglike ynbreuk op auteursrjocht mei syn AI-oandreaune Copilot. It bedriuw hat koartlyn syn Copilot Copyright Commitment yntrodusearre, dy't brûkers garandearret dat se Copilot-tsjinsten kinne brûke sûnder har soargen te meitsjen oer auteursrjochtferbrûk.

Mei de Copilot Copyright Commitment nimt Microsoft ferantwurdlikens foar alle juridyske problemen dy't ûntsteane kinne út it gebrûk fan Copilot-tsjinsten. Dit omfettet it ferdigenjen fan de brûker en it dekken fan alle neidielige oardielen of delsettings, salang't brûkers har hâlde oan de rjochtlinen en ynhâldfilters fan Microsoft. Dizze tasizzing is rjochte op it ferminderjen fan de soargen makke troch bedriuwskliïnten dy't har soargen makke hawwe oer de risiko's fan ynbreuk op auteursrjocht.

Microsoft's Copilot yntegreart generative AI yn har deistich gebrûk apps lykas Word, Excel, en Teams. It yntroduseart ek in nije funksje neamd Business Chat dy't updates genereart fan gegevensboarnen lykas e-mails en gearkomsten. Om de auteursrjochten fan auteurs te respektearjen, hat Microsoft wichtige guardrails ynboud, ynklusyf filters en oare technologyen dy't rjochte binne op it ferminderjen fan de kâns op it werombringen fan ynbreuklike ynhâld.

Wylst de oankundiging fan 'e Copilot Copyright Commitment wichtich is, binne de details fan' e ynset krúsjaal foar ynhâldmakkers. Begryp fan de betingsten en betingsten fan dizze tasizzing sil brûkers helpe om in better begryp te krijen fan de beskerming dy't Microsoft biedt en hoe't it oerienkomt mei har eigen behoeften en ferwachtingen.

It is wichtich om te notearjen dat d'r gjin finansjele relaasje is tusken Microsoft en de skriuwer fan dit artikel, en de auteur ferkeapet gjin Microsoft-produkten. De auteur markeart lykwols de wearde fan in heul rjochte proses oanbean om organisaasjes te helpen har ôfstimme op AI-basearre kânsen. Dit omfettet seminars en workshops dy't kenniswurkers kinne helpe om produktiver te wurden troch ark te brûken lykas ChatGPT en Microsoft 365 Copilot.

Ta beslút, Microsoft's Copilot Copyright Commitment jout gerêststelling oan brûkers dy't har soargen meitsje oer ynbreuk op auteursrjocht by it brûken fan Copilot-tsjinsten. Troch ferantwurdlikens te nimmen foar juridyske problemen en filters en technologyen op te nimmen om de kâns op ynbreuk op ynhâld te ferminderjen, is Microsoft fan doel om brûkerssoarch oan te pakken en har belangen te beskermjen.

