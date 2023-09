De updates fan Android fan septimber 2023 bringe ferbettere FIDO2-stipe foar PIN's

Google lanseart systeemupdates foar Android yn septimber 2023, dy't ferskate ferbetterings en nije funksjes omfetsje. Dizze updates wurde levere fia de Play Store en dekke kearn OS-komponinten lykas apps lykas Play Tsjinsten en de Play Store.

Ien opmerklike update foar dizze moanne is de ferbettere stipe foar de FIDO2-befeiligingsstandert op Android. FIDO2, ornaris brûkt foar twa-faktor autentikaasje, hat populariteit opdien yn 'e tech-yndustry mei de ynfiering fan wachtwurdleaze oanmeldmetoaden. Om feiligens te fersterkjen sil Android no it tafoegjen fan in PIN stypje om wachtwurden te beskermjen. De spesifikaasjes fan dizze stipe binne noch net bekend, mar it kin omfetsje it ynfieren fan in PIN foar in ferbûne FIDO2-befeiligingskaai of it tafoegjen fan in PIN foar Android-tillefoans dy't sels as FIDO2-kaaien tsjinje. Mear details sille wurde iepenbiere as Google Play Services ferzje 23.35 wurdt frijlitten.

Derneist sil Google Wallet lytse ferbetterings krije, lykas nije e-postfoarkarynstellingen en in bettere kaartbehearûnderfining foar brûkers yn Japan. De Play Store sil in nije ynstellingsside yntrodusearje dy't enkête keuzes foar brûkers ferienfâldiget.

Oer it algemien demonstrearje dizze updates de oanhâldende ynset fan Google om de Android-ûnderfining te ferbetterjen en brûkers te leverjen mei ferbettere feiligensfunksjes.

