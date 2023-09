Digitale Konnektivität en Lifeline Awareness Week: Stim- en breedbântsjinsten tagonklik meitsje foar elkenien

Yn 'e hjoeddeiske meiinoar ferbûne wrâld is tagong ta stim- en breedbântsjinsten net allinich in gemak, mar in needsaak. It biedt in lifeline foar needhelp, makket kommunikaasje mooglik mei oerheidstsjinsten, ferbynt yndividuen mei mienskipsboarnen, en hâldt freonen en famylje ferbûn. Net elkenien kin lykwols de kosten fan dizze fitale tsjinsten betelje, en in protte húshâldings yn 'e Feriene Steaten bliuwe net ferbûn.

It erkennen fan it belang fan stim- en breedbântagong foar partikulieren en feteranen mei leech ynkommen, hawwe de Federal Communications Commission (FCC) en de Michigan Public Service Commission (MPSC) gearwurke om dizze tsjinsten betelberder te meitsjen. Troch it Lifeline Assistance-programma en it Affordable Connectivity Program kinne yn oanmerking komme konsuminten in koarting krije op har moanlikse kosten foar stim- en breedbântsjinsten.

De programma's Lifeline en Betelbere Konnektivität jouwe in moanlikse rekkenkoarting oan yn oanmerking komme konsuminten mei leech ynkommen, ynklusyf dyjingen dy't meidogge oan it Veterans Pension Program. Dielnimmers hawwe de opsje om har Lifeline-koarting oan te passen op stim, breedbân, of in stim-breedbânbundel, wylst de ACP-koarting spesifyk tapast wurdt foar breedbântsjinst.

Boppedat hat de FCC Enhanced Link-Up- en Lifeline-programma's foar Tribal Lands fêststeld, en werkenne de unike behoeften fan yndividuen yn dizze gebieten. De kwalifikaasjeregels foar it Lifeline-programma binne ek bywurke om duplikaasje fan stipe te foarkommen en te garandearjen dat allinich dejingen dy't it wirklik nedich binne dizze fitale bystân krije.

Digital Connectivity and Lifeline Awareness Week, útroppen troch gûverneur Gretchen Whitmer, hat as doel it bewustwêzen te fergrutsjen oer de beskikberens fan dizze programma's en oanmoedigje yn oanmerking komme boargers om har oan te melden. Ferskate organisaasjes, oerheidsynstânsjes, lieders fan 'e yndustry, en foarstanners fan' e konsumint bundele krêften om ynwenners te ûnderwizen oer steats- en federale programma's foar spraak- en breedbânferbining.

Gjin boarger moat sûnder tillefoan of breedbântsjinst wêze, gewoan om't se it net kinne betelje. Troch Lifeline en it programma foar betelbere ferbining te befoarderjen, kinne wy ​​derfoar soargje dat alle Amerikaanske boargers tagong hawwe ta betelbere stim- en breedbântsjinsten.

