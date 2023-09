Doch mei ús op Harrison Park Senioarensintrum elke woansdeitemoarn foar in leuke en sêfte oefening sesje neamd Beginners Yoga. Dizze klasse is spesifyk ûntworpen foar senioaren en foldocht oan har unike behoeften en kapasiteiten. Oft jo in begjinner binne of wat ûnderfining hawwe mei yoga, jo binne wolkom om mei te dwaan.

De sfear yn it Harrison Park Senioarensintrum is altyd freonlik en gastfrij. It is in geweldige kâns om like-minded persoanen te moetsjen dy't ynteressearre binne yn aktyf bliuwe en wille hawwe. De klasse is iepen foar elkenien fan 55 en boppe, en gjin foarôfgeande ûnderfining is nedich.

Om mei te dwaan, binne der in kosten fan $ 2 sammele op 'e dei fan' e klasse. Dizze fergoeding helpt de útjeften fan it útfieren fan it programma te dekken en soarget derfoar dat it foar elkenien betelber bliuwt. De klasse duorret fan 10 oere oant 00 oere, sadat de dielnimmers genôch tiid hawwe om ferskate oefeningen en ûntspanningstechniken te dwaan.

As jo ​​​​op syk binne nei in manier om werom te jaan oan jo mienskip, binne kânsen foar frijwilligerswurk te krijen by it Harrison Park Senioarensintrum. Se binne altyd op syk nei tawijde persoanen dy't kinne helpe mei ferskate aktiviteiten en programma's. As jo ​​ynteressearre binne, skilje asjebleaft 289/259-2862 foar mear ynformaasje.

Beginners Yoga foar senioaren by Harrison Park Senioarensintrum biedt in holistyske oanpak fan wellness foar âldere folwoeksenen. It is in kâns om sterkte, fleksibiliteit en lykwicht te ferbetterjen, wylst ek mentale en emosjonele wolwêzen befoarderje. Regelmjittige oefening is essensjeel foar it behâld fan in sûne libbensstyl, en dizze klasse biedt in feilige en stypjende omjouwing foar senioaren om mei te dwaan oan fysike aktiviteit.

