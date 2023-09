All-time lege prizen op Apple's nije 15-inch M2 MacBook Air en mear

As jo ​​​​op 'e merke binne foar in nije MacBook of iPad Pro, binne d'r op it stuit wat geweldige oanbiedingen beskikber. Apple's nije 15-inch M2 MacBook Air is op it stuit te keap foar in heule lege priis fan $ 1,299, wat $ 200 is fan 'e gewoane priis. Dit model komt mei in opslachkapasiteit fan 512 GB en hat in 15.3-inch Liquid Retina-display, Apple Silicon-prestaasjes, en in batterijlibben fan 18 oeren. De besparring jildt ek foar it 256GB-model, dat no beskikber is foar $ 1,099.

Foar iPad Pro-brûkers is Apple's 11-inch Magic Keyboard op it stuit koarting op $ 209.99, del fan $ 299. Dit toetseboerd is kompatibel mei alle lêste Apple's iPads, ynklusyf de M2- en M1-searje, lykas ek de lêste iPad Air. It biedt in ferbettere typûnderfining mei efterljochte toetsen en in ynboude trackpad. It toetseboerd ferbynt mei de iPad mei Apple's Smart Connector, wêrtroch de needsaak foar opladen en Bluetooth-ferbining elimineert.

As jo ​​​​op syk binne nei in draachbere lader, hat UGREEN in nije 10,000mAh MagSafe Power Bank frijlitten. Dizze powerbank hat in MagSafe-spoel en kin 7.5W oplaadsnelheden leverje oan iPhones en 15W-snelheden foar Android-apparaten. It hat ek twa ekstra havens foar it opladen fan oare apparaten. De machtbank is op it stuit te keap foar $ 48.99, del fan $ 70.

Dizze oanbiedingen biede grutte besparrings op Apple's lêste apparaten en accessoires, wêrtroch it de perfekte tiid is om jo technology te upgrade. Mis dizze koartingen net!

