Samsung Galaxy Buds 2 Pro koarting foar it seizoen werom nei skoalle

Oandacht alle koptelefoan-entûsjasters! Samsung biedt in fantastyske deal oan op har Galaxy Buds 2 Pro krekt op 'e tiid foar it back-to-school seizoen. De draadloze koptelefoanen binne op it stuit te keap mei in koarting fan 23 prosint, wêrtroch de priis fan $ 230 nei $ 178 sakke. Dit is de leechste priis dy't wy hawwe sjoen sûnt Black Friday. Wat noch better is, is dat alle trije kleuren fan 'e Galaxy Buds 2 Pro binne opnommen yn' e ferkeap, wêrby't it wite model ien dollar minder wurdt priis dan de grafyt- en bora-purple-opsjes.

De Galaxy Buds 2 Pro fertsjintwurdiget in signifikante ferbettering yn ferliking mei eardere modellen. Foarige ferzjes lykas de Galaxy Buds Live misten effektive lûdsoerlêst, wylst de orizjinele Galaxy Buds Pro problemen hie mei lûdblokkearjen en kwaliteit. Yn ús resinsje hawwe wy de Galaxy Buds 2 Pro in skoare fan 86 takend, en priizgje har ferbettere lûd-annulearjende mooglikheden en ferbettere fit. De batterijlibben, dy't sawat fiif oeren oanhâldend harkjen duorret, bliuwt fergelykber mei syn foargonger. Oprop kwaliteit bleau ek konsekwint.

Dizze koarting Galaxy Buds 2 Pros binne diel fan Samsung's "Smart Home-evenemint" op Amazon, dy't oare spannende oanbiedingen omfettet. Bygelyks, de 49 ″ Odyssey G9 Gaming Monitor is op it stuit 29 prosint koarting, sakket fan $ 1,400 nei $ 1,000. Derneist is de Galaxy Watch 5 40mm LTE beskikber foar in koarting fan $ 230, del fan $ 330. Oare Samsung-gadgets, lykas de Galaxy Z Flip 5G Cell Phone, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, en de Pro Ultimate microSD Memory Card, binne op it stuit ek te keap.

As jo ​​​​de lêste technyske oanbiedingen en oankeapadvys net wolle misse, wês dan wis dat jo @EngadgetDeals folgje op Twitter en abonnearje op de nijsbrief fan Engadget Deals.

boarnen:

- Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro mei koarting foar it werom-nei-skoalleseizoen