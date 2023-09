The Battle of Smartphone Giants: Samsung's Push mei opklapbere tillefoans

Neffens Counterpoint Research binne Samsung en Apple de dominante spielers yn 'e wrâldwide smartphonemerk, mei Samsung wat Apple wat merkdiel oanbelanget in bytsje bûten. Om syn posysje yn 'e merk fierder te fêstigjen, draait Samsung har fokus nei opklapbere smartphones.

Op it resinte evenemint "Unpacked" hâlden yn Súd-Korea, ûntbleate Samsung har nije Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Dizze apparaten litte de ynset fan Samsung foar opklapbere technology sjen en fertsjintwurdigje de takomst fan smartphones. Dizze beweging fan Samsung is verfrissend, om't it wat nijs en oars bringt oan 'e smartphonemerk, dy't dominearre is troch rjochthoekige apparaten mei inkrementele ferbetteringen yn prosessorsnelheid en kamerakwaliteit.

De grutste útdaging foar Samsung is iPhone-brûkers te winnen en har te oertsjûgjen om te wikseljen nei Android-oandreaune opklapbere tillefoans. Apple hat in sterk ekosysteem makke fan eksklusive apps, aksessoires en abonnemintstsjinsten dy't it lestich meitsje foar brûkers om te ferlitten. Ien populêre lock-in app foar Apple is iMessage, dy't dielen fan ôfbyldings en fideo's fan hege kwaliteit biedt. Android-brûkers, oan 'e oare kant, ûnderfine beheiningen by it stjoeren fan ôfbyldings en fideo's nei iOS-brûkers.

Wylst Samsung's opklapbere tillefoans dit aspekt miskien net kinne feroarje, kinne se brûkers rjochtsje dy't minder wijd binne oan it Apple-ekosysteem en har stimulearje om de skeakel te meitsjen. Samsung hat sels advertinsjes lansearre dy't iPhone-brûkers weagje om te wikseljen nei har opklapbere apparaten.

Apple koe lykwols de plannen fan Samsung fersteure troch syn eigen opklapbere apparaat frij te litten. Hoewol d'r gjin offisjele befestiging is, suggerearje geroften dat Apple in opklapbere iPad beskôget. Apple hat in skiednis fan observearjen fan 'e merk en it meitsjen fan in beweging as de tiid rjocht is.

De merk foar opklapbere tillefoans is noch relatyf lyts yn ferliking mei de algemiene smartphonemerk, mar mei Samsung foarop, leit de kaai yn it oertsjûgjen fan iPhone-brûkers om te wikseljen. It bliuwt te sjen as Samsung's opklapbere tillefoans de merk kinne skodzje en in nije golf fan smartphone-brûkers kinne lûke.

