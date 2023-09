Samsung hat syn grutste konsumint-beskikbere TV oant no ta yntrodusearre op 'e CEDIA Expo. De QN990C is in massive 98-inch 8K TV, foarsjoen fan Samsung's Neural Quantum Processor 8K en mini-LED-efterljochtsysteem. De TV hat HDMI 2.1-poarten en in ATSC 3.0-tuner, wêrtroch it takomstbestindich is yn termen fan ferbining. De beskikberens fan native 8K-ynhâld bliuwt lykwols beheind, wêrtroch't upconversion fan legere resolúsjes nedich is. De QN990C wurdt priis op $ 39,999.99, oantreklik foar oanpaste ynstallearders en keapers dy't op syk binne nei premium thús teater opset.

Wylst Samsung it paad liedt yn it werjaan fan 8K-skermen, is de takomst fan dizze technology ûnwis. Oare fabrikanten, lykas LG en TCL, hawwe de produksje fan 8K-modellen stoppe. Derneist stelt it gebrek oan konsuminteynhâld yn native 8K-resolúsje in útdaging foar wiidferspraat oannimmen. Nettsjinsteande dizze útdagings bliuwt Samsung ynsette om de grinzen fan TV-technology te ferleegjen.

Neist Samsung ûntbleate Hisense ek in ekstra grutte tv op 'e CEDIA Expo. De Editors 'Choice U8K is no beskikber yn in 100-inch grutte, en biedt in wat grutter skerm oan in mear betelbere priis fan $ 9,999. Dizze 4K TV is ek ynsteld om gau op 'e merke te kommen, en biedt in alternative opsje foar konsuminten.

Sawol Samsung as Hisense binne fan doel om te foldwaan oan de easken fan heechweardige konsuminten en oanpaste ynstallearders dy't sykje nei gruttere skermgrutte foar immersive ûnderfiningen foar thúsferdivedaasje. Wylst 8K-technology trochgiet te evoluearjen, is it wichtich om de beskikberens fan native ynhâld en de kosten fan fêststelling te beskôgjen by it beskôgjen fan dizze premium TV-opsjes.

