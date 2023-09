Krij oant $ 1,000 koarting op Samsung's Galaxy Tab S9 Series

Samsung's Discover Week is hjir en se biede wat geweldige oanbiedingen foar har lêste gadgets. Ien deal dy't it wurdich is om te besjen is de promoasje op 'e Galaxy Tab S9-searje, perfekt as jo in grutter skerm nedich binne foar jo deistige taken.

Mei dizze promoasje ferminderet Samsung prizen mei maksimaal $1,000. De grutste koarting is beskikber foar de Galaxy Tab S9 Ultra, mei in heulende $ 1,000 koarting. De Galaxy Tab S9 + wurdt koarting troch $ 920, en de lytste Galaxy Tab S9 krijt in $ 770 koarting.

Om de folsleine koarting te brûken, moatte jo in apparaat ynruilje. Samsung biedt de heechste ynruilwearde fan $ 800 foar de Galaxy Tab S8 Ultra en Galaxy Tab S9+. De oare twa Tab S8-modellen kinne jo $ 700 koarting krije, en de âldere Galaxy Tab S7 wurdt wurdearre op $ 500. De ynruilwearden foar de Tab S9 falle wat, mar jo kinne noch altyd grut besparje as jo hannelje yn jo âlde apparaat.

Neist de ynruilkoarting smyt Samsung in fergese upgrade foar opslach yn. Dit betsjut dat alle Tab S9-modellen har opslach ferdûbele krije, mei de lytste Tab S9 fan 128GB nei 256GB, en de Tab S9+ en Tab S9 Ultra fan 256GB nei 512GB. De Tab S9 Ultra kin sels springe nei 16GB RAM en 1TB opslach, wylst de Tab S9 in RAM-upgrade krijt fan 8GB nei 12GB. Dizze opslach- en RAM-upgrades binne wurdich oant $120.

As bonus biedt Samsung in add-on fan $ 99 oan foar de Galaxy Watch 6 as jo in apparaat fan Tab S9-searje keapje. Dit is in koarting fan $ 250 op 'e smartwatch.

Mei alle ynruilingen en koartingen kinne jo de folslein laden Galaxy Tab S9 Ultra krije foar mar $519, del fan syn oarspronklike priis fan $1,619.

Mis dizze geweldige oanbiedingen en promoasjes net. Besykje de link hjirûnder foar mear ynformaasje.

