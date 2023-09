Neffens resinte rapporten sil Apple op Samsung fertrouwe om de mearderheid fan OLED-panielen te leverjen foar har kommende iPhone 15-searje. Dit beslút kaam nei't BOE's OLED-panielen de kwaliteitskontrôletest fan Apple mislearre, wat it Amerikaanske bedriuw liedt nei har Koreaanske partner.

Oarspronklik waarden LG en Samsung ferwachte dat se LTPO OLED-displays leverje foar de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max, wylst BOE panielen soe leverje foar LTPS OLED-skermen op 'e iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Apple fûn lykwols dat de produkten fan BOE net oan har easken foldogge, wêrtroch't se har bestellingen op it lêste momint werferwize. De geroften suggerearren dat BOE problemen ûnderfûn mei de punch gatten foar Face ID, wat resultearre yn it beslút fan Apple om oarders opnij te jaan.

As BOE by steat is om te lossen dizze problemen oan 'e ein, se kinne noch krije guon oarders foar ienheden wurde produsearre yn 2024. It bliuwt lykwols ûndúdlik oft BOE sil by steat wêze om te foldwaan oan Apple syn noarmen.

Apple is ynsteld om hjoed de iPhone 15-apparaten te ûntbleatsjen om 10 AM PDT, en d'r sil in live stream wêze foar sjoggers. Hjir is wat wy kinne ferwachtsje fan 'e standert iPhone 15-tillefoans en de Pro-farianten.

Definysjes:

- OLED: Organic Light-Emitting Diode, in displaytechnology dy't libbendige kleuren en djippe swarten biedt troch ljocht direkt út te stjoeren fan yndividuele piksels.

- LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, in ferzje fan tinne-film transistor (TFT) technology dy't soarget foar ferbettere macht effisjinsje en fariabele ferfarskingssnelheden op byldskermen.

- LTPS: Poly-silisium mei lege temperatuer, in semiconductormateriaal dat wurdt brûkt yn guon displaypanielen om ôfbyldingskwaliteit te ferbetterjen en enerzjyferbrûk te ferminderjen.

- Face ID: Apple's technology foar gesichtsherkenning brûkt foar feilige autentikaasje op har apparaten.

Boarnen: BBC, The Verge