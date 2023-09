Hoe Samsung de standert ynstelt foar Android Smartwatches

Samsung is ûntstien as in lieder yn 'e smartwatch-yndustry, benammen foar Android-brûkers. Wylst oare smartwatch-makkers stride om in naadleaze ûnderfining te leverjen, stiet Samsung's Galaxy Watch-searje út as de meast folwoeksen en ferfine opsje as se binne pareare mei in Android-tillefoan.

De lêste generaasje, de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic, demonstrearje de ynset fan Samsung foar treflikens. De klassike edysje, yn it bysûnder, yntroduseart de leafste draaiende râne opnij, wêrtroch de navigaasje yntuïtyf wurdt op it kompakte skerm fan it horloazje.

Samsung's oandacht foar detail is evident yn it ûntwerp en funksjonaliteit fan 'e horloazjes. De slankere rânen jouwe de horloazjes in slanker uterlik, en de gruttere byldskermen jouwe mear gemak by it behâld fan in kompakte foetôfdruk. De Galaxy Watch 6 Classic, makke mei heechweardich roestfrij stiel, jout in gerêststellend heft.

Under de kap hat de Galaxy Watch 6-searje in nije Exynos W930-chip, wêrtroch it oant 18% rapper is dan syn foargongers. Kombinearre mei Google's Wear OS 4 en Samsung's One UI 5-overlay, biede de horloazjes slimmer app-antwurd en soepelere navigaasjetransysjes.

Om de wellnessfunksjes fan 'e Galaxy Watch 6-searje folslein te benutten, wurdt it oanrikkemandearre om it horloazje te koppelen mei in Samsung Galaxy-tillefoan en de lêste ferzje fan 'e Samsung Health Monitor-app te ynstallearjen. De horloazjes biede in breed oanbod fan wellness-ark, ynklusyf hertslachmonitoring, elektrokardiogram (EKG) lêzingen, en lichemsgegevensanalyse.

It is lykwols de muoite wurdich op te merken dat yn tests de hertslachlêzingen fan 'e Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic soms wat legere resultaten levere yn ferliking mei oare apparaten. Derneist fereaskje bepaalde funksjes lykas sliepcoaching op syn minst 7 dagen oan gegevens om krekte ynsjoggen te leverjen.

Samsung hat ek opmerklike ferbetteringen makke yn 'e batterijlibben. De Galaxy Watch 6 Classic kin oant twa dagen duorje mei matig gebrûk en hat noch sawat 54% batterij oerbleaun oan 'e ein fan in 12-oere syklus. Deistich opladen is lykwols noch altyd nedich, foaral as jo sliep folgjen brûke.

Oer it algemien set Samsung's Galaxy Watch 6-searje in hege standert foar Android-smartwatches. De naadleaze yntegraasje mei Android-tillefoans, ferfine ûntwerp, ferbettere prestaasjes en wiidweidige wellness-funksjes meitsje it in topkar yn 'e smartwatch-merk.

