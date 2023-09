Samsung Fall Sale: Galaxy Watch 6 foar $ 100 mei nije tillefoanoankeap

Samsung biedt op it stuit in ferleidende deal oan as ûnderdiel fan har hjerstferkeapevenemint. Klanten kinne in Samsung Galaxy Watch 6 keapje foar mar $ 100 as se in nije tillefoan keapje. De yn oanmerking komme tillefoans foar dizze bondeldeal omfetsje de Samsung Galaxy S23 Ultra en de Samsung Galaxy Z Fold 5.

De Samsung Galaxy Watch 6, dy't yn augustus waard lansearre mei in startpriis fan $ 300, is no te krijen foar in signifikant fermindere priis fan $ 100 fia dit oanbod. Dizze deal is in geweldige kâns foar dyjingen dy't tinke oer it keapjen fan in smartwatch neist har nije tillefoan. De besparring sil ferskille ôfhinklik fan de grutte fan it horloazje en de kar tusken Bluetooth- of LTE-ferbiningsopsjes.

Foar de basisgrutte fan 40 mm mei Bluetooth-ferbining is de priis as ûnderdiel fan 'e bondel $ 100. Upgraden nei de 44mm-opsje sil $ 110 kostje, del fan 'e orizjinele priis fan $ 330. Oan 'e LTE-kant binne de 40mm- en 44mm-farianten beskikber foar respektivelik $120 en $130. De top-spec ferzje fan it horloazje, dat in retailpriis hat fan $330, kin no wurde kocht foar $130, wat resulteart yn in besparring fan $250.

As in smartwatch net fan belang is, hawwe klanten ek de opsje om de Galaxy Buds 2 Pro te keapjen tsjin in koarting fan $ 50, in besparring fan $ 130, by it keapjen fan in tillefoan. Dizze draadloze earbuds binne te krijen yn wyt, pears of grafyt.

As alternatyf kinne klanten kieze om in Galaxy Tab S9 ta te foegjen oan har Android-kolleksje. Mei dizze deal kinne se oant $ 230 besparje op 'e 256 GB beige tablet. De orizjinele priis fan 'e tablet is $ 920, mar mei dit oanbod sil it allinich $ 690 kostje, op betingst dat de oankeap de Galaxy S23 Ultra omfettet.

Dit Samsung fall sale evenemint presintearret klanten mei spannende kânsen om te besparjen op ferskate Samsung produkten. Oft it no in nije tillefoan, in smartwatch, draadloze earbuds of in tablet is, d'r binne koartingen beskikber foar elke foarkar. Mis dizze boeiende oanbiedingen net.

boarnen:

- Samsung Fall Sale Event.