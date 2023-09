Samsung is ynsteld om de Galaxy S23 FE 5G frij te litten as in budzjetfreonlik alternatyf foar har flaggeskip Galaxy S23-searje. Wylst de offisjele lanseardatum noch net is befêstige, is de handset sjoen op sertifisearringsites, wat suggerearret dat de frijlitting driigjend is. It lêste lek ûntbleatet de prizen- en opslachopsjes fan 'e Galaxy S23 FE 5G.

Neffens tipster Abhishek Yadav sil de Galaxy S23 FE 5G wurde priis op Rs. 54,999 foar de 128GB opslachfariant en Rs. 59,999 foar it 256GB opslachmodel yn Yndia. Dit positionearret de Galaxy S23 FE 5G as in mear betelbere opsje yn ferliking mei de gewoane Galaxy S23, dy't begjint by Rs. 74,999.

De Galaxy S23 FE 5G wurdt geroften om in 6.4-inch Dynamic AMOLED-display te hawwen mei in 120Hz ferfarskingsfrekwinsje. It wurdt ferwachte dat se op Android 13 rinne en fjouwer jier OS-updates en fiif jier befeiligingspatches krije. It apparaat kin wurde oandreaun troch in Exynos 2200 SoC, hoewol de Amerikaanske fariant wurdt sein te kommen mei de Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Wat kameramooglikheden oanbelanget, wurdt spekulearre dat de Galaxy S23 FE 5G in trijefâldige efterkamera-opstelling sil sportje mei in 50-megapixel primêre kamera, in 8-megapixel sekundêre kamera, en in 12-megapixel telefoto-kamera. Foar selfies kin it in 10-megapixel front-facing kamera hawwe. De batterijkapasiteit wurdt rûsd om 4,500mAh te wêzen en it apparaat wurdt ferwachte dat it bedrade opladen by 25W en draadloze opladen sil stypje.

De Galaxy S23 FE 5G is fan doel om brûkers in mear betelbere opsje te bieden, wylst se noch wichtige funksjes en spesifikaasjes oanbiede dy't fûn binne yn 'e flaggeskip Galaxy S23-searje. Mei syn konkurrearjende prizen en yndrukwekkende spesifikaasjes sil it wierskynlik konsuminten oanlûke op syk nei in smartphone fan hege kwaliteit tsjin in legere kosten.

