Samsung Galaxy A25 5G geroften om gau te lansearjen: wat te ferwachtsjen

De opfolger fan 'e Samsung Galaxy A24 kin ynkoarten oankomme, neffens geroften. It oankommende apparaat, nei alle gedachten de Samsung Galaxy A25 5G neamd, is no fermeld op 'e Geekbench benchmarking-webside, wat ús wat ynsjoch jout yn syn spesifikaasjes.

Op grûn fan 'e fermelding wurdt ferwachte dat de Samsung Galaxy A25 5G in octa-core Exynos 1280 SoC sil hawwe keppele mei maksimaal 8 GB RAM. It wurdt ek geroften dat de tillefoan in trijefâldige efterkamera-opstelling komt en in wetterdrop-notch op it display.

De Geekbench-listing lit sjen dat de sabeare Galaxy A25 5G it modelnûmer SM-A256B hat en kin komme mei maksimaal 8GB RAM. It wurdt ferwachte te rinnen op Android 14-basearre One UI 6.0 out-of-the-box. De list suggerearret ek dat it apparaat in totaal fan seis kearnen sil hawwe klokt op 2.00GHz en twa kearnen op 2.40GHz, dy't leaude diel út te meitsjen fan 'e Exynos 1280 SoC.

Op de Geekbench-benchmarking-webside skoarde de Samsung Galaxy A25 5G nei alle gedachten 973 punten yn 'e single-core test en 2,106 yn' e multi-core test. Spitigernôch jout de fermelding gjin fierdere details oer it apparaat.

Yn termen fan ûntwerp suggerearje lekke renderings fan 'e Samsung Galaxy A25 5G in swarte kleurfariant. De smartphone liket in oerienkomst te hawwen mei de Galaxy S23 5G, mei in fertikale trijefâldige kamera-opstelling op 'e efterkant ûnderbrocht yn trije aparte sirkelfoarmige slots yn' e boppeste linker hoeke fan it efterste paniel. De foarkant fan it apparaat wurdt ferwachte dat se in waterdrop-notch sjen litte.

De útlekte renderings jouwe ek oan dat de Samsung Galaxy A25 5G syn machtknop en folume rocker oan 'e rjochterkant sil hawwe, wylst de linkerkant wierskynlik de SIM-kaartslot sil hâlde. Oan 'e ûnderkant is de tillefoan te sjen mei in USB Type-C-poarte en in 3.5mm-koptelefoanjack. Derneist kin de handset mooglik in side-monteare fingerprintsensor oanbiede.

Oer it algemien liket de Samsung Galaxy A25 5G in spannende oanfolling te wêzen oan 'e line fan smartphones fan Samsung. Op it stuit is d'r gjin offisjele befêstiging fan Samsung oangeande de lanseardatum of de folsleine spesifikaasjes fan it apparaat. Op grûn fan 'e lekke ynformaasje liket de Samsung Galaxy A25 5G lykwols in belofte mid-range smartphone te wêzen mei yndrukwekkende funksjes.

Boarnen: Geekbench, MySmartPrice