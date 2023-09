Jagex ferwideret Pay-to-Win-funksjes fan RuneScape's Hero Pass

By

RuneScape-ûntwikkelder Jagex hat reageare op 'e efterstân fan' e mienskip fan 'e spiel en kontroversjele pay-to-win-komponinten fuortsmiten fan har nij lansearre Hero Pass. De Hero Pass, ferkocht as in "altyd-op beleanningssysteem," krige oerweldigjend negative feedback fan spilers, benammen oangeande de mooglikheid om Underworld Emblems en nivo's binnen de pas te keapjen. Derneist feroarsake feroaringen oan ynhâldbuffs en it Daily Challenge-systeem ek ûnfrede ûnder de spilerbasis.

Jagex publisearre yn earste ynstânsje in update yn reaksje op feedback fan spilers, mar erkende gau har flater yn in oare update, en stelde: "Wy hawwe ferkeard." De ûntwikkelder erkent dat de lansearring fan 'e Hero Pass in protte spilers ferfrjemde en frustrearre en ferûntskuldiget har foar har misbeoardieling. Jagex erkent no de needsaak om nei de mienskip te harkjen, te reflektearjen oer har aksjes en needsaaklike feroaringen oan te bringen.

Om de soargen oan te pakken, hat Jagex prompt ferskate driuwende feroarings oan it spultsje makke. De mooglikheid om Hero Pass-nivo's en Underworld-emblemen te keapjen is fuortendaliks fuorthelle, wylst ynhâldbuffs nije wike folslein út 'e Hero Pass sille wurde elimineare. Fierder sille XP-buffs net mear wurde opnommen yn 'e Premier-beleanningsspoar en sille allinich te krijen wêze fia gameplay foar alle spilers. It Daily Challenge-systeem sil yn 'e kommende wiken wer ynsteld wurde, en de Hero Pass-beleanningen sille opnij balansearre wurde om se tagonkliker te meitsjen.

Jagex is fan doel it fertrouwen op te bouwen mei de mienskip troch dizze feroaringen, erkennend dat de ôfrûne wike wichtige skea feroarsake hat oan 'e relaasje tusken spiler en ûntwikkelder. Spilers dy't ûntefreden binne mei har oankeap fan Premier Pass, kinne in fergoeding sykje troch kontakt te meitsjen mei klantstipe.

Hoewol dizze fernijing is wolkom hjitten troch de mienskip yn 't algemien, erkent Jagex dat feroaringen op lange termyn tiid kinne nimme. Se binne fan plan om nau gear te wurkjen mei de mienskip om it ûntwerp fan 'e Hero Pass opnij te betinken en te iterearjen, om te soargjen dat de makke wizigingen oerienkomme mei de ferwachtingen en winsken fan spilers.

