Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo toande ferbettere grafiken en laden tiden

Geroften oer Nintendo's folgjende konsole, foarsichtich de 'Switch 2' neamd, binne koartlyn sirkulearre. Neffens rapporten fan Eurogamer en VGC, selekteare ûntwikkelders hiene de kâns om de konsole te demonstrearjen tidens Gamescom 2023. De demo befette in ferbettere ferzje fan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, hoewol de spesifikaasjes fan 'e ferbetteringen op it stuit net levere waarden.

Nije geroften details binne no ûntstien út in resinte Nate the Hate-podcast. De host bewearde dat de Gamescom tech-demo toande Breath of the Wild rint op 4K 60fps, mei de opmerklike ferbettering as it útroegjen fan laadtiden. It is wichtich om te ferdúdlikjen dat dizze geroften net ymplisearje dat de Switch-lansearringstitel opnij sil wurde útbrocht mei de folgjende hardware. Earder waard it brûkt om de technyske foarútgong fan 'e opfolger te demonstrearjen.

D'r binne ek bewearingen dat de tech-demo DLSS 3.5 brûkte, Nvidia's real-time AI-upscaling-technology. It is lykwols ûnwis oft de demo de folsleine funksjeset fan 'e 3.5-ferzje brûkte, lykas frame-generaasje. It opnimmen fan DLSS is al ferskate jierren in ûnderwerp fan spekulaasje foar de Switch-opfolger, en de fermelding fan 'e 3.5-ferzje is grif yntrigearjend.

Tidens it podcast-petear neamde de host dat maart 2024 in mooglike datum wie, hoewol it ûndúdlik wie as dit ferwiisde nei in iepenbierings- of releasedatum. Foarige geroften earder dit jier suggerearren in lette 2024 release foar de Switch 2.

It is wichtich om te notearjen dat dizze geroften op dit stuit net offisjeel wurde befêstige troch Nintendo. De ynformaasje is basearre op boarnen en hearsay. Derneist, as dizze spesifikaasjes krekt binne, is it essensjeel om te beskôgjen dat de technyske demo werjûn by Gamescom miskien net needsaaklik de funksjes fan 'e definitive konsole wjerspegelje.

As dizze geroften trochgean te sirkulearjen, is it spannend om nei te tinken oer de mooglikheden fan in ferbettere ferzje fan Breath of the Wild op 'e 'Switch 2'. Lykwols, oant offisjele oankundigingen wurde makke troch Nintendo, moatte dizze geroften mei in sâlt sâlt wurde nommen.

