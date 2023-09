RR Donnelley & Sons Company wreidet digitale printmooglikheden út mei nije single-Pass digitale parse

RR Donnelley & Sons Company (RRD), in liedende wrâldwide leveransier fan oplossings foar marketing, ferpakking, print, en supply chain, hat de ynstallaasje fan 'e EFI Nozomi C18000 Plus digitale inkjetprinter mei ien passaazje oankundige. Dizze nije tafoeging wurdt ferwachte te wêzen operasjoneel by RRD syn Packaging foarsjenning tichtby Milwaukee, Wisconsin yn 'e hjerst fan 2023. De ynstallaasje fan de Nozomi C18000 Plus parse sil ynskeakelje RRD te ferminderjen tiid-to-merk mei 25%, maksimalisearje kleur en ûntwerp opsjes, en prioritearje duorsumens op grutte formaat runs fan ferskate substraten.

De Nozomi C18000 Plus parse biedt produksje mei hege folume mei snelheden trije oant fiif kear flugger as tradisjonele superwide-formaat printers. It versnelt ek nije taakopset, printet oant seis kleuren, en rint kontinu sûnder ûnderbrekkingen. Dizze nije parse slút oan by de ynset fan RRD foar it leverjen fan resultaten fan hege kwaliteit oan merken dy't sykjen nei retail signage en displays makke fan ferskate materialen.

Yn har 2023 (Un) Packaging Reality Report fûn RRD dat duorsumens in wichtige oerweging bliuwt yn ferpakkings- en labelbeslissingen foar 90% fan beslútmakkers. Dêrom is RRD fan doel de duorsumens fan syn kliïnten te stypjen troch de ynstallaasje fan 'e Nozomi C18000 Plus-parse. De parse brûkt duorsume UV LED-inkten, soarget foar betrouberer printsjen mei minder ôffal, en ferleget enerzjyferbrûk mei fjouwer kear yn ferliking mei oare digitale parsen.

Lisa Pruett, presidint fan Packaging & Labels Solutions by RRD, spruts de tawijing fan it bedriuw út om te ynvestearjen yn nije technology dy't wearde leveret en de ferwachtingen fan kliïnten oertreffe. Troch avansearre printtechnology te brûken, biedt de Nozomi C18000 Plus parse inkten dy't net barste as se bûgd of fold binne, in breed oanbod fan mediaopsjes, en rappe, krekte en werheljebere prosessen. De UV LED-inkten jouwe klanten fan RRD in grut palet fan libbendige kleuren, wêrtroch ûntwerpmooglikheden útwreidzje.

Mei de Nozomi C18000 Plus-parse kin RRD it folsleine berjocht fan in merk oan klanten leverje fia branding en signage sichtber op pakketten as displays yn 'e winkel. Beyond printsjen, omfettet it oanbod fan RRD funksjes lykas foar- en post-printcoatings en inline-die-cut-finishing, wêrtroch in oanpaste en wiidweidige oplossing foar ûntwerp- en printbehoeften fan kliïnten mooglik is.

Om mear te learen oer RRD's útwreide printmooglikheden foar grut formaat, besykje har stand by PACK EXPO Las Vegas of nim kontakt op mei Todd Arnett, Senior Director of Sales Signage & Display, Retail Solutions by RRD.

Boarne: *Business Wire*