LKCMedicine om mear AI- en digitale sûnenskursussen yn te fieren

Nanyang Technological University Singapore hat oankundige dat it mear kursusynhâld sil tafoegje oan AI en digitale sûnens oan it kurrikulum fan 'e Lee Kong Chian School of Medicine. Begjin takom jier sil digitale sûnens wurde yntegrearre as fertikale kursussen yn it fiifjierrige programma Bachelor of Medicine en Bachelor of Surgery. Guon fan 'e kursussen dy't sille wurde opnommen binne medyske gegevenswittenskip, gegevensanalyse, en AI.

It bywurke kurrikulum is fan doel om studinten in sterke basis te jaan yn 'e etyske en juridyske gefolgen fan AI en sûnenssoarchinformatika. Studinten sille ek wurde bleatsteld oan AI en medyske technologyen lykas telehealth, sûnensapps en wearables, en personaliseare molekulêre medisinen. It doel is om studinten út te rusten mei de nedige kennis en feardigens om yntellektuele en selsbetrouwen brûkers fan technology te wurden yn har takomstige medyske karriêres.

Neist nije kursusynhâld sil de medyske skoalle ek mear tech-ynskeakele learark ynsette. Firtuele realiteit (VR) sil wurde brûkt om it cardiorespiratory systeem te learen, en e-simulators sille wurde brûkt foar medisinen foar recept en elektroanyske medyske records (EMR) training. Dizze ark sille it begryp en praktyske tapassing fan studinten fan medyske technology fierder ferbetterje.

Om de technologyske aspekten fan it kurrikulum oan te foljen, sil d'r ek in útwreide omfang wêze fan medyske geasteswittenskippen yntegreare yn it programma. Dit hat as doel om studinten út te rusten mei fûnemintele feardigens om kritysk mei technology te gean, klinyske ûnwissichheid te behearjen en oan te passen oan feroaringen yn sûnenssoarchpraktyk.

boarnen:

- Nanyang Technological University Singapore

- Lee Kong Chian School of Medicine

Philips APAC neamt nije direkteur direkteur

Royal Philips hat Peter Quinlan beneamd as de nije managing director fan Philips Asia-Pacific. Quinlan, in amtner fan it bedriuw dy't in lange tiid tsjinne, liedde earder Philips 'MR, CT, en diagnostyske X-ray imaging bedriuwen yn APAC, Japan, Yndia, Latynsk-Amearika, en it Midden-Easten en Afrika.

De wiidweidige ûnderfining en ekspertize fan Quinlan yn it fjild foar sûnenstechnology makken him de ideale kandidaat foar de rol. Philips hat fertrouwen yn syn fermogen om de APAC-organisaasje nei fierder sukses te lieden. Quinlan's passy foar levering fan earste klasse sûnenssoarch slút oan by it doel fan Philips om de sûnens en it wolwêzen fan minsken te ferbetterjen.

Keninklike Philips sjocht dizze beneaming as in kritysk momint yn 'e digitale transformaasje fan sûnenssoarch yn APAC. Troch har yntegreare workflow-oplossingen, tûke ferbûne systemen en apparaten, en yntegreare diagnostyk, is Philips fan doel produktiviteit te ferheegjen, resultaten te ferbetterjen en de algemiene ûnderfining fan pasjinten en personiel te ferbetterjen. Quinlan sjocht der nei út om te bouwen op 'e sterke relaasjes mei klanten en belanghawwenden yn' e regio.

boarnen:

- Keninklike Philips

Yashoda Group of Hospitals Partners with Fujifilm for Enhanced Endoscopy Training

Yashoda Group of Hospitals hat de krêften gearfoege mei Fujifilm Yndia om in training- en ûndersyksynstallaasje te fêstigjen foar basis- en avansearre GI-endoskopy. Dizze foarsjenning sil gastroenterologen de kâns jaan om bywurke te bliuwen oer de lêste technologyen yn endoskopyske echografie, ERCP, tredde romte-endoskopy, en diagnostyske endoskopie.

It gearwurkingsferbân hat as doel om de feardichheden en kennis fan dokters op it mêd fan endoskopie te ferbetterjen. De trainingsynstallaasje sil ferskate programma's en kursussen oanbiede om te soargjen dat dokters goed útrist binne om te foldwaan oan 'e easken fan har pasjinten. Derneist sil de foarsjenning ek trainings- en observatorprogramma's leverje oan dokters út 'e hiele Azië-Stille Oseaan.

boarnen:

- Yashoda Group of Hospitals

- Fujifilm Yndia

Apollo Telehealth lanseart Emergency and ICU Services by NTPC

Apollo Telehealth hat need- en ICU-tsjinsten yntrodusearre fia telemedisyn oan njoggen macht-generearjende planten fan 'e National Thermal Power Corporation (NTPC). It doel is om medyske soarch tichter by it NTPC-meiwurkers te bringen, it ferbetterjen fan feiligens en tagong ta sûnenssoarch.

De TeleEmergency- en TeleICU-tsjinsten binne net allinich beskikber foar meiwurkers, mar ek útwreide nei har famyljes. Dit inisjatyf soarget derfoar dat kwalitatyf medyske soarch en direkte bystân tagonklik binne foar dyjingen dy't wurkje by de enerzjysintrales. De telemedisyntsjinsten fan Apollo Telehealth sille helpe om sûnensresultaten te ferbetterjen en tydige medyske yntervinsjes te leverjen as nedich.

Boarne:

- Apollo Telehealth

- National Thermal Power Corporation (NTPC)