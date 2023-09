Roblox kundiget plannen oan om te lansearjen op PlayStation-konsoles

Roblox, it heul populêre spielplatfoarm foar bern, hat har plannen oankundige om syn beskikberens út te wreidzjen troch te lansearjen op Sony's PlayStation-konsoles. Dizze beweging komt as Roblox besiket syn posysje te fersterkjen as ien fan 'e populêrste gamingplatfoarms yn' e wrâld. Op it stuit hat Roblox mear as 60 miljoen deistige spilers, mar it hat krityk krigen oer soargen oer ûnfoldwaande ynhâldmoderaasje.

Earder wie Roblox allinich spielber op kompjûters, mobile apparaten, en Microsoft's Xbox One-konsole. De kommende release sil lykwols Roblox tagonklik meitsje op PlayStation 4 en PS5 begjinnend yn oktober 2023. Dizze útwreiding nei PlayStation-konsoles iepenet nije kânsen foar Roblox om in breder publyk te berikken en syn al wichtige spilerbasis fierder te fergrutsjen.

Ien fan 'e faktoaren dy't de populariteit fan Roblox driuwt is de klam op skepping. Oars as tradisjonele spultsjes lit Roblox spilers net allinich spultsjes spielje, mar ek har eigen meitsje binnen it platfoarm. Dizze unike funksje hat Roblox in favoryt makke ûnder jonge minsken dy't ynteressearre binne yn spultsje-ûntwerp, en jouwe se de ark om kreatyf te wêzen en sels potinsjeel in-game-faluta te fertsjinjen neamd Robux.

De populariteit fan Roblox hat lykwols ek kontrôle oanlutsen. Soargen oer de ynhâldmoderaasje fan it platfoarm binne opsmiten, benammen oangeande de mooglike bleatstelling fan bern oan ûngepaste ynhâld. Ferslaggen jouwe oan dat it oantal bern dat útrikt foar help en soargen oer Roblox útdrukt is signifikant tanommen sûnt it begjin fan 'e pandemy. Organisaasjes lykas de NSPCC en Childline hawwe markearre de needsaak foar bettere moderaasje en garânsjes om jonge spilers te beskermjen.

Neist de PlayStation-lansearring hat Roblox ek oare spannende ûntjouwings oankundige. Dit omfettet in nij karakter oanmeitsjen systeem en in kommunikaasje ark neamd Roblox Connect. Ynteressant brûkt Roblox Connect motion-capture-technology om spilers har echte útdrukkingen en lichemstaal yn it spul te fertsjintwurdigjen. Troch har eigen kamera te brûken, kinne spilers har gesichtsútdrukkingen oerdrage op har karakters yn it spultsje, en meitsje in mear immersive en personaliseare gamingûnderfining.

De lansearring fan PlayStation en oare nije funksjes waarden oankundige op Roblox's jierlikse ûntwikkelderskonferinsje. In iepen beta-ferzje fan Roblox waard earder dit jier frijlitten op Meta Quest en krige positive feedback, mei mear as ien miljoen downloads yn 'e earste fiif dagen. De folsleine lansearring op Meta Quest is pland foar letter dizze moanne.

Gearfetsjend is de kommende lansearring fan Roblox op PlayStation-konsoles in wichtige stap yn 'e útwreiding fan it platfoarm en oanhâldende dominânsje yn' e gamingsektor. Wylst Roblox krityk hat oer ynhâldmoderaasje, hat syn unike klam op brûker-generearre ynhâld en kreativiteit it in favoryt makke ûnder jonge gamers. De lansearring fan PlayStation en nije funksjes lykas Roblox Connect demonstrearje de ynset fan it platfoarm foar ynnovaasje en it leverjen fan in mear immersive gamingûnderfining.

