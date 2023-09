Ridley lanseart de Nije Falcn RS: In All-Round Performance Bike

Ridley hat koartlyn syn lêste oanfolling oan har fytsopstelling ûntbleate, de Falcn RS. Dizze nije fyts is ûntworpen om in allround prestaasjemasine te wêzen, by steat om elk type dykrace te behanneljen. Ridley wie fan doel in fyts te meitsjen dy't in lichtgewicht pakket kombinearret mei aerodynamyske foardielen.

De Falcn RS is ûntworpen mei in klam op 'aero oant gewicht'-ferhâlding, en soarget derfoar dat de fyts sa aerodynamysk mooglik is sûnder ekstra gewicht ta te foegjen. Dit is berikt troch soarchfâldich beskôgjen fan it ûntwerp fan 'e fyts, it foarkommen fan ûnnedich materiaal en wylde buisfoarmen. Ridley beweart dat de Falcn RS ferlykbere aerodynamyske prestaasjes biedt as de Noah aero-fyts, mar mei in gewicht te fergelykjen mei de Helium-klimmasine.

Mei in gewicht fan krekt mear as 100 gram mear as de Helium, hat de Falcn RS in algemien gewicht fan sawat 7.4kg. It frame waacht sawat 825 gram, wylst de foarke yn 380 gram komt. Derneist is de Falcn RS ûntworpen om 28mm-bannen oan te passen, mei de mooglikheid om oant 34mm-bannen oan te passen, wêrtroch it geskikt is foar sawol rûge stiennen as glêde asfalt.

Ridley hat wiidweidige testen útfierd by syn eigen wyntunnel om de aerodynamika fan 'e Falcn RS te optimalisearjen. It foarste ein fan 'e fyts, ynklusyf de djipper holle buis en foarke kroan, hat krigen bysûndere omtinken te minimalisearje drag. Troch it yntrodusearjen fan turbulinsje oan 'e stream fan lucht dy't oer de fyts giet, beweart Ridley in 10% reduksje fan slepen te berikken yn ferliking mei it orizjinele Falcn-foarkûntwerp.

De Falcn RS hat in nije set geometry-nûmers dy't binne hifke troch Lotto-Dstny WorldTour-riders. Ridley beweart dat dizze sifers in lykwicht hawwe tusken snelheid, reaktiviteit en stabiliteit. De fyts is foarsjoen fan in yntegreare ien-stik Forza koalstoffiberstam en stjoer, dy't riders in 75mm berik en 130mm drop leveret, en ek in fiif-graden flare.

De Falcn RS kin wurde konfigureare mei of in 1x of 2x drivetrain en biedt in ferskaat oan oanpassingsopsjes, ynklusyf oanpaste ferve en komponint karren. Op it stuit is de folsleine fyts te krijen yn trije modellen, mei SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2, en Shimano 105 Di2-groepsets.

Oer it algemien biedt de Ridley Falcn RS in alsidich en heechprestearjende opsje foar dykriders, mei syn lichtgewicht ûntwerp, aerodynamyske funksjes en oanpasbere opsjes.

