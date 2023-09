Baffle Inc. is in bedriuw dat as doel hat de gatten yn 'e merk foar gegevensbeskerming oan te pakken troch te fokusjen op it kearnelemint fan feiligens: de gegevens sels. Wylst tradisjonele befeiligingsbenaderingen ferskate hoeken fan gegevensbeskerming hawwe levere, nimt Baffle in oare oanpak troch gegevens op rekordnivo te befeiligjen. Dit betsjut dat sels yn it gefal fan in ynbreuk de gegevens beskerme bliuwe troch fersifering of tokenisaasje.

Histoarysk hawwe gegevensbeskermingstrategyen rjochte op it befeiligjen fan gegevens yn rêst, benammen as datasintra kwetsber wiene. Mei it ûntstean fan feilige wolkdatasintra is it bedrigingslânskip lykwols ferskood. Baffle erkende dizze ferskowing en identifisearre in gat yn 'e beskermingsgrins. Gjin databankferkeaper oanbean in oplossing om gegevens yn gebrûk of yn it ûnthâld te befeiligjen.

De oanpak fan Baffle oerwint ek de útdagings ferbûn mei tradisjonele fersiferingsmetoaden, dy't omslachtich kinne wêze en resultearje yn operasjonele wriuwing. It bedriuw yntegreart naadloos mei gegevensmigraasjetsjinsten lykas AWS Database Migration Service om te soargjen dat gegevens fersifere wurde yn transit nei de wolk. Dit end-to-end fersiferingsproses garandearret gegevensbeskerming fan it momint dat it de boarne ferlit oant it yn 'e wolk komt.

Derneist fasilitearret Baffle feilige gegevensanalyse yn 'e wolk, wat essensjeel is foar organisaasjes dy't de krêft fan har gegevens wolle benutte. Cloud-basearre analytyske ark wurde hieltyd populêrder, en Baffle erkent de needsaak om gegevens te beskermjen tidens migraasje, wylst de analyze yn 'e wolk mooglik is. De oplossing fan Baffle biedt trije transformaasjeopsjes: fersifering, tokenisaasje en maskering, ôfhinklik fan 'e streamôfwerts gebrûk.

Yn it algemien, Baffle Inc. Harren oanpak soarget derfoar dat gegevens troch har libbenssyklus beskerme bliuwe, ynklusyf by wolkmigraasje en analyse. Mei har ynnovative metodyk is Baffle fan doel om wiidweidige gegevensfeiligens te leverjen foar organisaasjes yn it rap evoluearjende lânskip foar cybersecurity.

Boarne: SiliconANGLE [Gjin URL opjûn]