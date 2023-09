Porsche 911 Carrera T: In lichtgewicht en suvere rydûnderfining

De Porsche 911 Carrera T is werom foar de 992-generaasje en biedt in spesjale rydûnderfining fan in purist. Ynspirearre troch de lichtgewicht 1968 911 T homologaasje auto, de Carrera T is gepositioneerd tusken de standert Carrera en Carrera S modellen. It hat prestaasjes-oriïntearre funksjes dy't typysk reservearre binne foar 911-modellen mei hegere ein.

Powering de Carrera T is in 3.0-liter twin-turbocharged flat-seis motor mei 379 pk en 331 lb-ft fan koppel. It wurdt keppele mei in sân-speed hânmjittich Fersnellingsbak as standert, mei de opsje fan acht-speed PDK automatyske oerdracht. De Carrera T weaget sa'n 100 pûn minder as de standert Carrera troch gewichtsbesparjende maatregels lykas fermindere lûdisolaasje, in efterste stoel wiskje (dat kin wurde tafoege werom sûnder kosten), lichtgewicht glês, en in lytsere batterij.

De Carrera T komt foarsjoen fan Porsche's sport-tuned PASM aktive ophingsysteem, in koppel-vektorend differinsjaal mei beheinde slip, en in aktyf sportútlaatsysteem. It hat ek in staggered set fan 20- en 21-inch tsjillen, it Sport Chrono-pakket, en opsjonele efteras-steering. De bûtenkant wurdt ûnderskieden troch Agate Grey trim en syddecals.

Binnen de kabine biedt de Carrera T in no-nonsense oanpak mei sport sitten en de opsje foar 18-wei ferstelbere sitten of folsleine koalstofbakken. Wylst de ynspanningen foar gewichtsreduksje de kabine lûder meitsje, bliuwt de Carrera T in noflike deistige bestjoerder mei in noflike rit en maklike manoeuvreerberens yn it ferkear.

Op 'e dyk leveret de Carrera T spannende prestaasjes mei in sprint nei 60 mph yn 4.3 sekonden mei de hânlieding of 3.8 sekonden mei de PDK. It briljante chassis, sekuere stjoering, en gebrek oan bloat tastean sjirurgyske presyzje en fertrouwen op technyske seksjes, wêrtroch it heul noflik is op kronkeljende diken.

Wylst de Carrera T miskien net de track-rjochte mooglikheden fan Porsche's GT-modellen berikke, biedt it tagonklikens en opwining op 'e rjochterwei. Mei syn lichtgewicht konstruksje en prestaasjesfunksjes leveret de Carrera T in suvere rydûnderfining foar entûsjasters.

